Лукашенко доручив підготувати закон про невизнання закордонних дипломів



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Студенти БГУ проводять акцію протесту в будівлі університету в Мінську, 26 жовтня 2020 року

На думку Лукашенка, в закордонних ВНЗ білорусам промивають мізки і роблять з них п'яту колону

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче не визнавати у країні дипломи вишів країн Європи. Про це пише Deutsche Welle.

На думку Лукашенка, таким чином він позбавить прагнення опозиційно налаштованих студентів навчатися за кордоном.

«Якщо вони думають там вчитися, їм там мізки промиють, як це роблять поляки нашим хлопцям, і вони нам їх підкинуть як пʼяту колону», – вважає він.

Лукашенко заявив, що за кордоном білоруси із закордонними дипломами нікому не потрібні. Нібито після навчання ці країни залишають «одного-двох людей, і то фізиків, математиків, талановитих».

Нагадаємо, що Лукашенко вимагає відправити «в армію або на вулицю» студентів, які беруть участь у протестах.

Раніше Лукашенко вже висловлювався про те, щоб студентів, які протестують, відправили в армію.

Зазначимо, 26 жовтня в країні почався всенародний страйк. Під час протестів силовики розганяли мітингувальників, кидали світлошумові гранати і використовували гумові кулі.

Нагадаємо, Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

У зв'язку з тим, що дія ультиматуму закінчилася 25 жовтня, Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.

26 жовтня акції протесту розпочалися в низці білоруських вишів. Зокрема, в них беруть участь студенти з Білоруського державного університету (БДУ), Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки (БГУИР), Білоруського національного технічного університету (БНТУ) і Мінського державного лінгвістичного університету (МЛУ).