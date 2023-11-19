Лукашенко на початку війни з Україною планував утекти через Варшаву – журналіст

Збігнев Парафянович видав книгу «Польща на війні»

На початку війни Лукашенко вів переговори щодо шляхів евакуації через Варшаву, а США припускали, що Київ впаде протягом трьох днів. Про це йдеться у книзі польського журналіста Збігнева Парафяновича «Польща на війні», цитати з якої в мережі Х розмістив публіцист Філіп Домб-Міровський.

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Автор розповідає, що:

Лукашенко злякався настільки, що різними каналами навів довідки у Варшаві, чи пропустять його через кордон і чи дозволять відлетіти з найближчого аеропорту. Він знав, що якщо все піде не так, то росіяни не дозволять йому піднятися у свій повітряний простір.

Польща була готова направити до тилу білоруської армії диверсійні групи антирежимної спрямованості, щоб посіяти хаос.

Щоб передати літаки МіГ-29 Україні, поляки розібрали їх та залишили у лісах в прикордонній смузі, звідки їх забрала наша сторона та зібрала наново.

Ще до 24 лютого Україна просила у Польщі боєприпаси. Через бюрократію вантаж готували декілька тижнів і доставили до Києва лише 23 лютого.

26 лютого поляки розмірковували, кому перейде влада, якщо Володимира Зеленського раптом вбʼють. На їхню думку, у кращому випадку Україна могла втратити частину території і стала б як Хорватія.

На початку війни американці були готові евакуювати 40 тисяч людей, ймовірно, крім власних громадян, також усю українську політичну еліту та істеблішмент.

США неохоче надавали додаткову допомогу у вигляді важкого озброєння. Вашингтон погодився надати танки після зустрічі Байдена та Дуди, на чому наполягала Варшава (незабаром після цього надійшла партія Т-72), але Вашингтон все ще надсилав неоднозначні сигнали щодо передачі винищувачів.

Переказуючи суть книги, польські журналісти зазначають, що погіршення стосунків між Польщею та Україною – це здебільшого провина українців, бо Зеленський, мовляв, «повірив, що він Магатма Ґанді, і почав діяти з відчуттям власної геніальності».

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Ба більше, відносини між Дудою та Зеленським фактично зійшли нанівець, бо ніби між ними ніколи не було нічого спільного – ані у характерах, ані у походженні.

«Дуда – інтелігент з Кракова, Зеленський – хуліган із Кривого Рогу».

Автор книги розповів білоруському «Дзеркалу», що його джерела – це люди, які працюють на рівнях, де ухвалюються рішення. Саме вони формували польську політику взимку 2022 року.

Нарадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що Україна для США відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується виїхати з країни. Про це передає Belta.

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Лукашенко вважає, що через загострення арабо-ізраїльського конфлікту Україна відходить на другий план і партнери від неї відвернуться. «Україна буде наша. Нікому ця Україна не потрібна. Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: «Володя, послухай мене, досвідчену людину... Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть». І що відбувається? Україна відходить на задній план», – заявив він.