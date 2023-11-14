Протести перевізників: Польща збирається заблокувати перехід у Медиці

Перевізники вимагають заборони на реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, а також вирішення проблем з українською системою електронної черги

Протестувальники заблокували прикордонні переходи з Україною в Дорогуську, Гребенні та Корчові

Польські перевізники посилюють акції протесту на польсько-українських пунктах пропуску. У найближчий час вони мають намір заблокувати ще один пункт пропуску – у Медиці в Підкарпатському воєводстві. Про це повідомляє Польське радіо.

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Польські перевізники вимагають, зокрема, заборони на реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом і розв'язання проблем з українською системою електронної черги.

Протестувальники заблокували прикордонні переходи з Україною в Дорогуську, Гребенні та Корчові. Перевізники пропускають по дві вантажівки на годину. Поза чергою стоїть транспорт із гуманітарною та військовою допомогою.

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Згідно з даними польських ЗМІ, перевізники вимагають заборони на реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, а також вирішення проблем з українською системою електронної черги.

Нагадаємо, домовлятися з протестувальниками, щоб ті розблокували проїзд через українсько-польський кордон, у понеділок, 13 листопада, їздив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач. Однак, чотиригодинні переговори не принесли результатів. Польські перевізники заявили, що вони не почули жодної конкретної пропозиції.

Серед вимог перевізників до уряду Польщі – повернення практики дозволів для українських перевізників; посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги для автомобілів на номерах країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, отримання доступу до української системи «Шлях».

За минулу добу пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на виїзд з України змогло перетнути 27 транспортних засобів, ПП «Рава-Руська-Гребенне» – 40 транспортних засобів, ПП «Краківець-Корчова» – 227 вантажівок.