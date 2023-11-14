Головна Світ Політика
search button user button menu button

Протести перевізників: Польща збирається заблокувати перехід у Медиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Протести перевізників: Польща збирається заблокувати перехід у Медиці
Перевізники вимагають заборони на реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, а також вирішення проблем з українською системою електронної черги
фото: lowcoster.in.ua

Протестувальники заблокували прикордонні переходи з Україною в Дорогуську, Гребенні та Корчові

Польські перевізники посилюють акції протесту на польсько-українських пунктах пропуску. У найближчий час вони мають намір заблокувати ще один пункт пропуску – у Медиці в Підкарпатському воєводстві. Про це повідомляє Польське радіо.

Польські перевізники вимагають, зокрема, заборони на реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом і розв'язання проблем з українською системою електронної черги.

Протестувальники заблокували прикордонні переходи з Україною в Дорогуську, Гребенні та Корчові. Перевізники пропускають по дві вантажівки на годину. Поза чергою стоїть транспорт із гуманітарною та військовою допомогою.

Згідно з даними польських ЗМІ, перевізники вимагають заборони на реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, а також вирішення проблем з українською системою електронної черги.

Нагадаємо, домовлятися з протестувальниками, щоб ті розблокували проїзд через українсько-польський кордон, у понеділок, 13 листопада, їздив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач. Однак, чотиригодинні переговори не принесли результатів. Польські перевізники заявили, що вони не почули жодної конкретної пропозиції.

Серед вимог перевізників до уряду Польщі – повернення практики дозволів для українських перевізників; посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги для автомобілів на номерах країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, отримання доступу до української системи «Шлях».

За минулу добу пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на виїзд з України змогло перетнути 27 транспортних засобів, ПП «Рава-Руська-Гребенне» – 40 транспортних засобів, ПП «Краківець-Корчова» – 227 вантажівок.

Теги: вантажівки транспорт кордон переговори Польща прикордонники

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Населений пункт Тополі, в якому прикордонники підняли український прапор, розташований приблизно за 2 кілометри від лінії зіткнення
Прикордонники підняли український прапор у «сірій зоні» Харківської області
11 листопада, 20:21
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина
Стефанішина розповіла, що треба буде зробити Україні для вступу в ЄС
9 листопада, 22:16
Революція Гідності розпочалась на Михайла, і вчорашнє рішення щодо наближення до Європи теж припало на Михайла
Шлях до Європи. 10 років тому ми зробили вибір
9 листопада, 13:36
Журналістка Баца-Погожельська опікувалася Беднарським у лікарні після ДТП
У Харкові загинув польський доброволець
5 листопада, 07:59
СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата, який організував схему для ухилянтів
ДБР підтвердило обшуки у нардепа Дубінського (фото)
1 листопада, 12:16
Резервісти у Польщі мають бути готові пройти підготовку
Польща хоче викликати на військові збори 200 тисяч резервістів
1 листопада, 12:11
Припинення війни за умови повернення окупованих територій підтримує вдвічі менше росіян
Скільки росіян хочуть закінчення війни з Україною: результати опитування
1 листопада, 09:22
Японський винищувач F-35A на австралійській авіабазі
Японія вирішила сховати свої військові літаки в одній країні
30 жовтня, 12:40
Байден планує бути переобраним на другий строк
Байден назвав цілі свого другого президентського строку
16 жовтня, 11:46

Політика

У РФ просувається будівництво заводу з виробництва іранських дронів – Reuters
У РФ просувається будівництво заводу з виробництва іранських дронів – Reuters
Фінляндія побачила нову загрозу у порожній нерухомості росіян
Фінляндія побачила нову загрозу у порожній нерухомості росіян
Пентагон: Китай та Росія допомагають Північній Кореї зброєю
Пентагон: Китай та Росія допомагають Північній Кореї зброєю
Протести перевізників: Польща збирається заблокувати перехід у Медиці
Протести перевізників: Польща збирається заблокувати перехід у Медиці
Король, який братався із Путіним, продаватиме зброю Україні
Король, який братався із Путіним, продаватиме зброю Україні
«Путін рано радіє». ЄС ухвалює важливі рішення щодо України на тлі нових воєн у світі
«Путін рано радіє». ЄС ухвалює важливі рішення щодо України на тлі нових воєн у світі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Навчання пілотів на F-16: Ігнат зробив сумну заяву
19K
Найбагатше герцогство Європи потерпає від проблеми з біженцями
14K
Військові звернулися до воєнкома з Закарпаття, який давав чоловікам право на виїзд за кордон
12K
Примусове переселення з квартир: Фінляндія засмутила громадян новою ініціативою
7204
Що відбувається із Чорноморським флотом РФ
4516
Чи буде в Дніпрі ялинка на Новий рік: Філатов дав остаточну відповідь

Новини

Понад пів сотні ворожих атак на Донбасі: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:13
Дощі та холодний вітер: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:10
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Вчора, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Вчора, 05:51

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту