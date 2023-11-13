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Польща біля кордонів із Білоруссю розгорнула танковий батальйон

Діана Гасюк
glavcom.ua
Польща біля кордонів із Білоруссю розгорнула танковий батальйон
Відкриття танкового батальйону у селищі Чартаєв у Польщі, 12 листопада
фото: міністерство оборони Польщі

У разі виникнення загрози на сході завданням нового підрозділу буде створення ефективного бар'єру для припинення наступальних дій противника

Польща біля кордонів із Білоруссю розгорнула новий танковий батальйон, який укомплектований танками К2 виробництва Південної Кореї. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Польщі.

Новий танковий батальйон розпочне роботу у Чартаєві – населеному пункті поблизу кордону з Білоруссю в районі Бреста.

«Тут, у Сем'ятицькому районі, вже є танковий батальйон, який входитиме до складу 1-ї піхотної дивізії легіонів, Підляської дивізії, завданням якої є стримування агресора, якщо ми подивимося на напрями нападу зі сходу», – розповів міністр оборони Польщі. Маріуш Блащак.

У разі виникнення загрози на сході завданням нового підрозділу буде створення ефективного бар'єру для припинення наступальних дій противника.

Раніше глава польського МВС Маріуш Камінський заявив, що у разі виникнення «серйозних інцидентів» на кордоні з Білоруссю Польща разом з країнами Балтії готова до «серйозних кроків».

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Польща та країни Балтії «нагнітають істерію» щодо присутності в Білорусі «вагнерівців», і назвав заклики вивести найманців ПВК «Вагнер» з території країни «необґрунтованими та дурними вимогами». 

Раніше повідомлялося, що НАТО спостерігає за військовою діяльністю в Білорусі і наразі не бачить прямої чи опосередкованої загрози з боку найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». Новий посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстінш заявив, що можливі провокації за участю групи найманців ПВК «Вагнер», що перебуває зараз у Білорусі, розцінюватимуться НАТО як дії, які підтримує керівництво Росії.

Теги: Польща міністр Олександр Лукашенко посол президент

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