Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна «буде наша», а Зеленський збирається втекти: чергова маячня від Лукашенка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна «буде наша», а Зеленський збирається втекти: чергова маячня від Лукашенка
Олександр Лукашенко заявив, що дивлячись на західних політиків, йому «іноді плакати хочеться»
фото з відкритих джерел

Диктатор заявив, що через загострення арабо-ізраїльського конфлікту «Україна відходить на другий план»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна для США відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується виїхати з країни. Про це передає Belta.

Лукашенко вважає, що через загострення арабо-ізраїльського конфлікту Україна відходить на другий план і партнери від неї відвернуться.

«Україна буде наша. Нікому ця Україна не потрібна. Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: «Володя, послухай мене, досвідчену людину... Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть». І що відбувається? Україна відходить на задній план», – заявив він.

На думку білоруського диктатора, США – «далеко, вони великі, їм це (Україна – «Главком») сто років не треба».

«Їхня політика – це каламуть, муть, муть... Знаєте, що там рибу легше ловити. Це їхня політика. А все інше – це витратний матеріал, як в Україні сьогодні. Тому цей регіон – наш регіон. У тому сенсі, що ми разом будемо (з Україною – «Главком»)», – додав він.

Крім того Лукашенко заявив, що дивлячись на західних політиків, йому «іноді плакати хочеться», мовляв, «вони ж не думають про народ».

«Відсидів термін, два, пішов, вкрав щось, у кишеню поклав і поїхав кудись. Кажуть, і Зеленський готується кудись змотатися», – додав він.

Нагадаємо, у серпні Лукашенко цинічно привітав Україну з Днем Незалежності.

Теги: Олександр Лукашенко Володимир Зеленський Україна Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко знову заметушився. До чого б це?
Лукашенко буде домовлятися із Заходом. Головна причина
1 листопада, 19:13
Лукашенко передав запрошення Віктору Орбану через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто
Лукашенко запросив Орбана відвідати Білорусь. Реакція Угорщини
29 жовтня, 02:15
Лукашенко підписав відповідні укази щодо дипломатів в Україні та Естонії
Лукашенко звільнив білоруського посла в Україні
19 жовтня, 20:00

Політика

Україна «буде наша», а Зеленський збирається втекти: чергова маячня від Лукашенка
Україна «буде наша», а Зеленський збирається втекти: чергова маячня від Лукашенка
Винищувач Китаю запустив сигнальні ракети перед гелікоптером ВМС Канади – CNN
Винищувач Китаю запустив сигнальні ракети перед гелікоптером ВМС Канади – CNN
ЄС відреагував на вихід РФ з договору про заборону ядерних випробувань
ЄС відреагував на вихід РФ з договору про заборону ядерних випробувань
Філіппіни звинуватили Китай у вторгненні
Філіппіни звинуватили Китай у вторгненні
Росія виставила ядерну «Цар-бомбу»: навіщо вона Путіну
Росія виставила ядерну «Цар-бомбу»: навіщо вона Путіну
Кремль відреагував на статтю Залужного
Кремль відреагував на статтю Залужного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
39K
Житло, погода і світло: що дивує українську біженку у Норвегії
38K
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
17K
У Кропивницькому пролунали вибухи
16K
Європейці зіткнулися з несподіваною проблемою через війну в Україні
13K
Атака «шахедів» на Львівщину: Садовий повідомив деталі (оновлено)

Новини

Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Сьогодні, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 04:45
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Вчора, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту