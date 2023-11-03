Україна «буде наша», а Зеленський збирається втекти: чергова маячня від Лукашенка

Олександр Лукашенко заявив, що дивлячись на західних політиків, йому «іноді плакати хочеться»

Диктатор заявив, що через загострення арабо-ізраїльського конфлікту «Україна відходить на другий план»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна для США відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується виїхати з країни. Про це передає Belta.

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Лукашенко вважає, що через загострення арабо-ізраїльського конфлікту Україна відходить на другий план і партнери від неї відвернуться.

«Україна буде наша. Нікому ця Україна не потрібна. Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: «Володя, послухай мене, досвідчену людину... Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть». І що відбувається? Україна відходить на задній план», – заявив він.

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На думку білоруського диктатора, США – «далеко, вони великі, їм це (Україна – «Главком») сто років не треба».

«Їхня політика – це каламуть, муть, муть... Знаєте, що там рибу легше ловити. Це їхня політика. А все інше – це витратний матеріал, як в Україні сьогодні. Тому цей регіон – наш регіон. У тому сенсі, що ми разом будемо (з Україною – «Главком»)», – додав він.

Крім того Лукашенко заявив, що дивлячись на західних політиків, йому «іноді плакати хочеться», мовляв, «вони ж не думають про народ».

«Відсидів термін, два, пішов, вкрав щось, у кишеню поклав і поїхав кудись. Кажуть, і Зеленський готується кудись змотатися», – додав він.

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Нагадаємо, у серпні Лукашенко цинічно привітав Україну з Днем Незалежності.