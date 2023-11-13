Страйк перевізників: Україна та Польща проведуть зустріч на кордоні

Українська сторона вже вирішила два порушені польськими колегами питання

Сьогодні, 13 листопада, представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України проведуть зустріч на кордоні з представниками польської сторони для розблокування пунктів пропуску. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Як зазначається, на зустріч запрошені представники Міністерства інфраструктури Польщі, представники воєводств, директорату Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі та перевізники.

Зазначається, що Мінвідновлення представлятиме заступник міністра Сергій Деркач. «Важливо поговорити з нашими водіями та перевізниками, які застрягли з польського боку кордону. Отримуємо різну інформацію з соцмереж, скарги щодо неналежних умов та проблем із органами правопорядку, перевіримо на місці. Будемо вирішувати, якими шляхами витягти українців, що чекають в чергах додому», – зазначив він.

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Як додається, за результатами переговорів Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера українська сторона вже вирішила два порушені польськими колегами питання. Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та оновлення функціоналу системи «єЧерга» – можливість замінювати водія для пустих вантажівок.

Водночас українська сторона вкотре запропоновала польським колегам запустити порожній транспорт через пункт пропуску «Угринів – Долгобичув», де наявна відповідна смуга. Такий варіант дозволив би порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону, зауважили у Мінвідновлення.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова-Краківець», «Гребенне-Рава Руська», «Дорогуськ-Ягодин».

Організатор протесту поблизу ПП «Корчова-Краківець» Томаш Борковський заявив, що блокуватиметься проїзд вантажних автомобілів, однак гуманітарну і військову допомогу для України пропускатимуть. За його словами, протест офіційно зареєстровано польськими перевізниками в місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.

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Серед вимог перевізників до уряду Польщі – повернення практики дозволів для українських перевізників; посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги для автомобілів на номерах країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, отримання доступу до української системи «Шлях».

За минулу добу пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на виїзд з України змогло перетнути 27 транспортних засобів, ПП «Рава-Руська-Гребенне» – 40 транспортних засобів, ПП «Краківець-Корчова» – 227 вантажівок.

Раніше повідомлялося, що на українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску через блокаду з боку польських перевізників на виїзд із Польщі в Україну очікують близько 2500 вантажівок.