Лукашенко буде домовлятися із Заходом. Головна причина

Лукашенко знову заметушився. До чого б це?

Чому Лукашенко знову почав робити те, що вміє найкраще – крутитися як вуж на сковороді?

Олександр Лукашенко і білоруська пропаганда останні кілька тижнів дивують одкровеннями про те, що з сусідами треба жити мирно. А буквально вчора один із пропагандистів заявив, що, мовляв, Лукашенко мудріший за європейських політиків і сам може першим «простягнути руку».

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Дивовижні метамарфози. Виникає запитання: чому Лукашенко знову почав робити те, що вміє найкраще, – крутитися як вуж на сковороді?

І тому є три причини. Звісно, це аж ніяк не санкції ЄС і США. Це позиція Китаю, перспективи завершення війни в Україні (або заморозки) коли Лукашенко залишається поза процесом.

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І, нарешті, ключове, страх можливої появи наступника Путіна. У білоруського правителя занадто глибоко в пам'ять запав трагічний і травматичний досвід «призначення наступника» у 2000 році. Тоді Путін поставив хрест на мріях про кремлівський престол. Зараз може бути ще гірше.

Одним словом, передумови є. Але чи буде реальне замирення? У найближчі півроку, я вважаю, що такий варіант швидше фантастичний. А ось після виборів 2024 року (у Білорусі) більш ніж реальний.