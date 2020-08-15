Bloomberg: оточення Лукашенка вивчає можливість його втечі до Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хоч Лукашенко і переконує, що не планує виїжджати з країни, проте його готують до втечі, - ЗМІ

Мінськ вже зробив поступки Росії, коли звільнив 32 російських найманців приватної військової компанії «Вагнер»

Оточення президента Білорусі Олександр Лукашенко розглядає можливість його втечі до Росії та вже обговорювало це з Кремлем. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двох людей в Москві, які ознайомлені з ходом перемовин.

Видання інформує, хоч Лукашенко і переконує, що не планує виїжджати з країни, проте його готують до втечі, якщо він втратить владу.

Видання також наголошує, що Мінськ вже зробив поступки, коли 14 серпня звільнив 32 російських найманців приватної військової компанії «Вагнер», яких звинувачували в організації безладів в країні.

Нагадаємо, 15 серпня Лукашенко заявив, що треба зв'язатися з Путіним, оскільки ситуація в Білорусі містить елементи зовнішнього втручання і є загрозливою і для Росії.

На думку Лукашенка, проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, в тому числі з держав ЄС і з України.

Пізніше стало відомо про телефонну розмову Лукашенка з Путіним.

Зазначимо, Євросоюз вважає вибори президента Білорусі сфальсифікованими і не визнає їх результати.

МЗС Білорусі заявив, що вважає Євросоюз пріоритетним напрямком у зовнішній політиці країни і закликали до продовження діалогу.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Зазначимо, сьогодні ввечері багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.