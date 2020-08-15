Bloomberg: оточення Лукашенка вивчає можливість його втечі до Росії
Мінськ вже зробив поступки Росії, коли звільнив 32 російських найманців приватної військової компанії «Вагнер»
Оточення президента Білорусі Олександр Лукашенко розглядає можливість його втечі до Росії та вже обговорювало це з Кремлем. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двох людей в Москві, які ознайомлені з ходом перемовин.
Видання інформує, хоч Лукашенко і переконує, що не планує виїжджати з країни, проте його готують до втечі, якщо він втратить владу.
Видання також наголошує, що Мінськ вже зробив поступки, коли 14 серпня звільнив 32 російських найманців приватної військової компанії «Вагнер», яких звинувачували в організації безладів в країні.
Нагадаємо, 15 серпня Лукашенко заявив, що треба зв'язатися з Путіним, оскільки ситуація в Білорусі містить елементи зовнішнього втручання і є загрозливою і для Росії.
На думку Лукашенка, проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, в тому числі з держав ЄС і з України.
Пізніше стало відомо про телефонну розмову Лукашенка з Путіним.
Зазначимо, Євросоюз вважає вибори президента Білорусі сфальсифікованими і не визнає їх результати.
МЗС Білорусі заявив, що вважає Євросоюз пріоритетним напрямком у зовнішній політиці країни і закликали до продовження діалогу.
Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.
Зазначимо, сьогодні ввечері багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду.
Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.
Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.
Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.
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