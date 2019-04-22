Лукашенко побажав Зеленському працювати на благо України
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Олександр Лукашенко запевнив Володимира Зеленського, що Білорусь залишиться добрим другом України
Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Про це Белта повідомили в прес-службі білоруського лідера.
«Із задоволенням зазначаю, що фундаментом відносин між нашими країнами традиційно є загартовані спільною історією братерські зв'язки білорусів і українців. Підтверджую, Білорусь завжди була і залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом», - йдеться в привітанні.
Лукашенко висловив переконання, що спільні зусилля дозволять зберегти на довгий час і поглибити позитивну динаміку двостороннього співробітництва, а діяльність Зеленського як керівника держави буде сприяти процвітанню України, встановленню миру і громадянської злагоди.
Лукашенко побажав Зеленському міцного здоров'я і здійснення всіх планів на благо дружнього українського народу.
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Зеленський Володимир Олександрович73.14%
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Порошенко Петро Олексійович24.52%
Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.
Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.
Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.
Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.
Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.