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    Думки вголос

    Білоруси зірвали російську операція «Аншлюс»?

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Олександр Лукашенко - Білоруси зірвали російську операція «Аншлюс»?
    Олександр Лукашенко

    Лукашенко зрозумів, що запахло смаженим

    Мовою оригіналу

    Из Беларуси изгнан ГБешный посол Бабич, по сведениям оппозиции готовивший аншлюс этой страны с Россией. Арестован заместитель госсекретаря республики, бывший начальник охраны Лукашенко, по информации из тех же источников готовивший на него покушение. Задержан также глава Белтелекома. Официально за коррупцию, но называется и другая причина. По слухам он отдал под контроль России все каналы связи и контроль за трафиком. Почти одновременно Между Лукашенко и Путиным на саммите в Китае произошел громкий скандал. Как пишут независимые белорусские сайты, Лукашенко якобы вышел из себя, распсиховался, швырнул стул и вместе с сыном Николаем покинул конгресс-центр, где встречался с Путиным, а затем досрочно вылетел из Китая в Минск.

    У меня есть все основания отнестись к этим сообщениям СМИ серьезно. Очень похоже, что Лукашенко понял: запахло жаренным и судорожно пытается сорвать ползучую аннексию.

    Еще прошлым летом я общался с рядом информированных белорусов, включая одного довольно высокопоставленного беглого силовика и на основе разговора с ними сделал вывод, что попытка аншлюса Беларуси в ближайшее время практически неизбежна. Причем реализовывать ее будут через ряд давно завербованных Кремлем белорусских руководителей и шантаж самого Лукашенко. Последние события четко вписываются в этот сценарий. Только Лука, конечно, не так прост, как хотелось бы Путину. Он намертво вцепился во власть и никому ее отдавать не собирается, несмотря на все козни и давление.

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    После этих встреч я опубликовал здесь пост, который ниже привожу с небольшими сокращениями.

    25 июля 2018 г. · 

    Следующая цель — Беларусь (версия)
    Рейтинг Путина рекордно снизился (на 12% по данным Левада-центра). Этот режим может существовать только в режиме военной паранойи, когда кругом враги и единственный защитник от них - «сильная власть».
    Скорее всего Кремль будет вынужден предпринять новый агрессивный демарш на международной арене, чтобы ослабить недовольство граждан своей внутренней политикой. Наиболее безопасная и выгодная цель - Беларусь. Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс этой страны.

    Я недавно разговаривал с несколькими осведомленными выходцами из Беларуси. Они в один голос говорят, что «Лука» местной элите и населению смертельно надоел. При этом в перспективы белорусской оппозиции никто не верит. Все надежды связывают с Путиным, реальный рейтинг которого в Беларуси много выше, чем у президента страны. За Лукашенко не вступится никто: ни население, ни собственные, инфильтрованные российскими агентами силовые структуры, ни Запад (для которого он — «последний диктатор Европы»). Более того, как говорят хорошо информированные люди, у российских властей есть компромат на Лукашенко, содержащий в т.ч. доказательства его персональной ответственности за похищения и убийства белорусских оппозиционеров (многие участники тех событий теперь живут в России).

    Сценарий может быть примерно таким. Путин, как он часто делает, использует опыт Гитлера (ультиматум Эмилю Гаху перед захватом Чехии). Он вызовет Лукашенко на переговоры и, потрясая компроматом, поставит ему ультиматум с требованием подписать договор об аншлюсе с Россией. Если «Батька» заартачится, его просто интернируют в Москве, а путинская агентура в белорусских силовых и госструктурах за это время с помощью российских «зеленых человечков» совершит переворот. Затем стандартный срежиссированный «референдум» и договор о "вступлении Белоруссии в Российскую Федерацию на правах субъекта с особым статусом" (Конституцию РФ изменить недолго). А дальше — новая урапатриотическая вакханалия. Все претензии к власти забыты. Путин - опять герой, победитель, «объединивший два братских народа и возродивший Россию в исторических границах».

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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