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Лукашенко заявив, що «вагнерівці» підуть на Варшаву: поляки відреагували

Надія Карбунар
glavcom.ua
Лукашенко заявив, що «вагнерівці» підуть на Варшаву: поляки відреагували
Лукашенко заявив, що «вагнерівці» можут ьнапасти на Варшаву
фото з відкритих джерел

Реакція мережі на вкид від білоруського диктатора не була одностайною

У Польщі активно обговорюють слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що «вагнерівці» можуть напасти на Варшаву. Це викликало активне обговорення у Мережі серед поляків. Про це пише 24 канал.

Реакція у польській мережі на цей маразм від білоруського диктатора не була одностайною. Чимало поляків сприйняли ці слова за чисту монету.

«Скажіть, будь ласка... Є чого боятися? Я так боюся, що за мить почнеться війна, що Білорусь і «вагнерівці» на нас нападуть», – пише одна з користувачок.

Попри це, більшість поляків висміюють так звані наміри «Вагнера».

«Ми повинні бути активними, а не просто реагувати на ті кризи, які нам створює Росія. Ми повинні активно створювати кризи для Росія, змушувати їх реагувати та знищувати їхні сили. Росіяни не можуть сидіти склавши руки й створювати для нас нові кризи без тиску – так ми завжди програватимемо», – ідеться у дописі.

Користувачі переконані, що у будь-якому разі потрібно бути готовими до заворушень.

«Дурні тварини ледве розуміють справжню силу поляків! Сумно відомі, кровожерливі терористи-смертники з «Вагнера» скоро отримають свій «приз». Слава Польщі!», – пише один із користувачів Мережі.

Крім того, користувачі пригадали, що Польща є країною-членом НАТО. Напад на неї вважатиметься нападом на весь Північноатлантичний альянс.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнер», які прибули до Білорусі хочуть атакувати Польщу. Про це Лукашенко заявив на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Петербурзі.

За даним прикордонників, кількість найманців ПВК «Вагнер» на території Білорусі може сягати приблизно 5 тис. осіб.

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Теги: Білорусь росія Польща війна напад тварини росіяни

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