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Роман Шрайк Журналіст

Чому вагнерівці переїхали у Білорусь? Відповіді на запитання

glavcom.ua
«Вагнерівці – це не альтруїсти, вони не воюють аби воювати»
фото з відкритих джерел

Бачу купу чергової конспірології з приводу «Вагнера» у Білорусі

Вагнерівці – це не альтруїсти, вони не воюють аби воювати. Це найманці, люди, які заробляють гроші зі зброєю в руках. Але Путін їх уже зняв з утримання, а Лукашенка грошей на повне забезпечення немає.

Тому зараз все має такий вигляд, що в Білорусі вагнерівці мають нову базу замість старої в Краснодарському краї. У Білорусі вони відпочиватимуть, тренуватимуться і в рахунок «оренди» тренуватимуть якихось білорусів.

А гроші вони будуть заробляти в Африці і, можливо, інших гарячих точках.

Перш ніж висувати якісь теорії, завжди потрібно продумати, як це буде працювати, як поєднуються інтереси учасників і т.д.

Путіну потрібно було прибрати проблему з очей геть, роззброїти і викинути «Вагнер» з Росії. Зроблено.

Лукашенку – виступити великим примирителем, а як бонус отримати військову страховку під боком. Зроблено.

Пригожину і Ко – вийти сухими з води, зберегти закордонний «бізнес» і мати «офшорну» базу. Теж зроблено.

Ось і вся історія.

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Джерело
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Теги: Олександр Лукашенко путін ПВК «Вагнер»

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