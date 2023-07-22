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Скільки «вагнерівців» у Білорусі: відповідь прикордонників

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Скільки «вагнерівців» у Білорусі: відповідь прикордонників
ПВК «Вагнер» у Росії розформовано
фото з відкритих джерел

Російські найманці безпосередньої загрози для України не становлять

Кількість найманців ПВК «Вагнер» на території Білорусі може сягати приблизно 5 тис. осіб. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі «Укрінформу».

«На початку, коли групи найманців почали заходити в Білорусь, їх кількість оцінювалася в сотнях. Однак зараз, зважаючи на наявну інформацію щодо представників приватних військових компаній, їх кількість, звісно, інша і може сягати близько 5 тис.» – зазначив Демченко.

Він зауважив, що така кількість російських найманців безпосередньої загрози для України не становить, однак прикордонники готові до будь-яких ситуацій. Ситуація на лінії кордону повністю контрольована. Держприкордонслужба продовжує відстежувати ситуацію з прибуттям «вагнерівців» до Білорусі.

«Україна робить усе необхідне, аби розуміти реальний ризик та забезпечити надійну безпеку через перебування найманців у сусідній країні. Ми реагуємо відповідно. Відбувається подальше укріплення нашого кордону по всій протяжності й посилення необхідними засобами», – додав Демченко.

Нагадаємо, за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі сталася сутичка між «вагнерівцями» та прикордонниками.

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Теги: прикордонники Білорусь Україна Андрій Демченко ПВК «Вагнер»

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