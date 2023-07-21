«Завжди знадобиться»: Лукашенко вирішив терміново рятувати російське зерно

Лукашенко готовий до купівлі зерна в Росії через нібито недобір врожаю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив заплановану купівлю зерна в Росії, адже його країна нібито має проблеми з урожаями. Про це пише агенція «Белта».

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«Додатково мною прийнято рішення щодо закупівлі зерна у Росії. Ціна поки близька до собівартості нашого зерна, чому і приймалося рішення. Зерно сьогодні схоже на золотовалютні резерви. Завжди знадобиться і постійно зростає в ціні. Принаймні таких цін на міжнародному ринку, як вчора і сьогодні, не було і не буде», – анонсував своє рішення найближчий друг Путіна.

Раніше в липні повідомлялося, що Лукашенко готовий до купівлі зерна в Росії цього року через нібито недобір врожаю.

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Як зазначила білоруська агенція, за даними фахівців та уряду, «які знову вказують на погодний фактор, колос цього року легший на 15% і прогнозований валовий збір зерна, включаючи ріпак, кукурудзу, сурепицю та інші культури, складе трохи більше 9 млн тонн, це менше за рівень 2022 року».

«Уряд запевняє, що такої кількості нам майже вистачить для забезпечення країни продовольчим та фуражним зерном. Я в цьому абсолютно не маю сумніву», – сказав Лукашенко.

Мінсільгосппрод Білорусі прогнозує зниження врожаю зернових цього року через складні погодні умови до 7,3 млн тонн з 8,7 млн ​​тонн минулого року. Урожай ріпаку очікується на рівні 800 тис. тонн. За оцінкою відомства, дефіцит зерна для потреб тваринництва цього року перевищить 1,3 млн. тонн. У 2022 році валовий збір зернових і зернобобових культур у країні сягнув 8,7 млн ​​тонн, збільшившись на 17,2% щодо 2021 року, коли цей показник дорівнював 7,417 млн ​​тонн (на 20% менше, ніж у 2020 році).

Нагадаємо, депутати Європарламенту закликають Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт глави білоруського режиму Олександра Лукашенка. Це пов'язано із причетністю Білорусі до депортації дітей з України. Так, на думку депутатів, Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, та злочини, скоєні в Україні, в тому числі через роль режиму в незаконній депортації дітей з України.

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Крім того, депутати Європарламенту вважають, що Рада ЄС також має розширити список білоруських та російських осіб, які підпадають під санкції ЄС, зокрема причетних до насильницької депортації українських дітей.