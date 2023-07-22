Лукашенко летить на термінову зустріч із Путіним

Олександр Лукашенко хоче у черговий раз побачитись із Володимиром Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко терміново вилетів у Москву, і планує зустрітися зі своїм другом, диктатором Володимиром Путіним. Про це пише білоруське видання «Белта».

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За даними видання, отриманими від пресслужби білоруського лідера, «порядок денний переговорів визначено, питань для обговорення багато». Серед них – безпека, економічна взаємодія, протистояння санкційному тиску тощо.

Про свою готовність вирушити на переговори з Путіним Лукашенко заявив на зустрічі із закордонними та білоруськими журналістами 21 липня. Тоді лідер Білорусі зазначив, що про цю зустріч глави держав нібито домовилися заздалегідь.

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Раніше Путін пообіцяв, що Москва усіма можливими засобами відповість на можливу агресію у бік Білорусі. За словами президента-диктатора, агресія щодо Білорусії означатиме агресію проти Росії, оскільки Білорусь нібито є частиною Союзної держави.

Нагадаємо,самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив заплановану купівлю зерна в Росії, адже його країна нібито має проблеми з урожаями.

«Додатково мною прийнято рішення щодо закупівлі зерна у Росії. Ціна поки близька до собівартості нашого зерна, чому і приймалося рішення. Зерно сьогодні схоже на золотовалютні резерви. Завжди знадобиться і постійно зростає в ціні. Принаймні таких цін на міжнародному ринку, як вчора і сьогодні, не було і не буде», – анонсував своє рішення найближчий друг Путіна. Раніше в липні повідомлялося, що Лукашенко готовий до купівлі зерна в Росії цього року через нібито недобір врожаю.

До слова, російський диктатор Володимир Путін подякував Олександру Лукашенку «за виконану роботу» із зупинки «Вагнера» і зробив йому цінний подарунок. Білорусь отримала найнижчу ціну на російський газ у світі, повідомив посол республіки в РФ Дмитро Крутой в інтерв'ю росЗМІ.

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За його словами, таке рішення ухвалив особисто президент Росії. Воно поширюється на весь термін дії контракту з Газпромом, який укладено до 2031 року.

Наразі країна Лукашенка платить $128,52 за тисячу кубів газу. Цю ціну президенти двох країн домовилися не міняти ще три роки, додав Крутой. Він також розповів, що до грудня Путіну та Лукашенку буде представлено методику, яка дозволить зблизити формули розрахунків цін на газ з урахуванням структур економіки обох країн.