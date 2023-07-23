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Лукашенко розповів Путіну про плани «вагнерівців» піти на Польщу (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лукашенко розповів Путіну про плани «вагнерівців» піти на Польщу (відео)
Зустріч двох диктаторів триватиме два дні
фото скріншот відео

Олександр Лукашенко: «Нас почали «напружувати» вагнерівці – хочуть на Захід»  

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнер», які прибули до Білорусі хочуть атакувати Польщу. Про це Лукашенко заявив на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Петербурзі, якого цитує його пресслужба.

«Нас почали «напружувати» вагнерівці – хочуть на Захід: «Сходимо на екскурсію до Варшави і Жешува!», – сказав білоруський диктатор.

РосЗМІ пишуть, що Лукашенко на зустріч із Путіним привіз мапу перекидання польських військ до кордонів Союзної держави: по бригаді недалеко від Бреста і Гродно.

Путін, зі свого боку, заявив, що бачить контрнаступ ЗСУ, але «він провалився».

Як повідомляється, зустріч двох диктаторів триватиме два дні.

Нагадаємо, за даним прикордонників, кількість найманців ПВК «Вагнер» на території Білорусі може сягати приблизно 5 тис. осіб.

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Теги: ПВК Вагнера контрнаступ диктатор президент Олександр Лукашенко Білорусь путін

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