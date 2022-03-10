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    Лукашенко зібрався на зустріч з Путіним: про що говоритимуть

    Путін та Лукашенко збираються обговорити обстановку в регіоні та в Україні - Лукашенко зібрався на зустріч з Путіним: про що говоритимуть
    Путін та Лукашенко збираються обговорити обстановку в регіоні та в Україні
    фото: t.me/nexta_tv

    Зустріч двох диктаторів має відбутися завтра, 11 березня

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову зібрався на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила пресслужба Путіна.

    Зустріч двох президентів має відбутися завтра, 11 березня.

    «Самозванець має намір обговорити з Путіним актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної кооперації, економічну взаємодію в умовах санкційного тиску. Також два полоумних пенсіонера збираються обговорити обстановку в регіоні та в Україні», – йдеться у повідомленні Nexta.

    Нагадаємо, нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 березня провів нараду з керівництвом міноборони з метою заслуховування питання щодо забезпечення національної безпеки.

    Як повідомлялося, Європейський Союз розглядає режим Олександра Лукашенка у Білорусі як співагресора у війні, яку Росія веде проти України.

    Теги: Росія Олександр Лукашенко Міноборони Путін президент
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    Лукашенко зібрався на зустріч з Путіним: про що говоритимуть