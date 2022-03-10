Російська актриса, яка підтримує Путіна, втратила в Харкові батька

Яковлєва вважає, що людей з Харкова не випускають... українці

Російська актриса Олена Яковлєва народилася на Житомирщині, виросла в Харкові, але вже давно не приїжджала до рідних – батьків та брата, оскільки їй заборонено в'їзд в Україну за незаконне відвідування Криму.

Акторка написала у соцмережі, що у Харкові не стало її батька.

«Дайте мені можливість поховати мого батька! Відкрийте коридори!», – написала актриса на своїй сторінці в Instagram.

І відразу, за повідомленнями російської преси, пише, що з міста людей не випускають українці: «Дайте хоча б дітям вийти! Просто хоч би дітям! Ну, хоч дітей випустіть! Все буде добре! Випустіть коридорами дітей. Я розумію, як це жахливо для матусь! Але я вас благаю! Хоч це встигніть зробити! Відкрийте українці прохід простим дітям!».

Нагадаємо, чотири роки тому артистці Олені Яковлєвій заборонили заїжджати на територію України. Актриса розповіла тоді, що дізналася про заборону в'їзду тільки після прибуття до Харкова, в якій мала відбутися вистава її театру.

За її словами, вона збиралася не лише виступити у Харкові, а й відвідати своїх рідних, які мешкають у місті. Олену вніс у свою базу сайт «Миротворець» за відвідування окупованого Криму. Сама Яковлєва каже, що не пам'ятає, коли була востаннє у Криму.

Нагадаємо, російська телеведуча Тетяна Лазарєва приїхала до Києва на зйомки програми «Ліга сміху» за тиждень до початку вторгнення російських військ до України, і досі перебуває у Києві.