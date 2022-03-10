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    «Спокійно не буде». Лукашенко готується до війни?

    Лукашенко визнав, що продовжує тримати контакти з Путіним, який напав на Україну - «Спокійно не буде». Лукашенко готується до війни?
    Лукашенко визнав, що продовжує тримати контакти з Путіним, який напав на Україну
    фото з сайту президента Білорусі

    Самопроголошений президент Білорусі провів нараду з керівництвом міноборони

    Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 березня провів нараду з керівництвом міноборони з метою заслуховування питання щодо забезпечення національної безпеки. Про це повідомляє офіційний сайт президента Білорусі.

    «Ми зібралися, щоб на перспективу обговорити найважливіші питання забезпечення військової безпеки країни. Обстановка в регіоні та прогноз її розвитку показують, що у найближчій та середньостроковій перспективі загрози воєнній безпеці нашій країні будуть на рівні високого загострення», – сказав Лукашенко.

    Самопроголошений президент наголосив, що безпека країни вимагає від нього і насамперед від керівництва міністерства оборони забезпечення належного рівня бойової готовності та бойової спроможності білоруських Збройних Сил.

    фото з сайту президента Білорусі

    фото з сайту президента Білорусі

    «Спокійно не буде», – попередив Лукашенко. наголосив Глава держави.

    За його словами, розвідка Білорусі виявила найманців, які поки не переходять кордон з Білоруссю, але рухаються паралельно до білорусько-українського кордону у напрямку Чорнобиля.

    «Треба рухатися з ними паралельно. Там вони ходять невеликими групами, це ускладнює ситуацію. Але тим не менш ви їх повинні бачити, як вони пересуваються. Не порушуючи Державного кордону з Україною, контролювати їх пересування. Доповідайте про найменший пересування та їхні задуми», – поставив завдання Лукашенко своїм військовим.

    Окремо самопроголошений президент Білорусі заявив, що його країна не може допустити удару в спину російським Збройним Силам.

    «Щоб вони (ймовірно, Лукашенко має на увазі українську армію «Главком») не змогли перерізати шляхи постачання армії Російської Федерації. Щоб вони не змогли зайти в тил і завдати з тилу удару по людях з Росії», – сказав Лукашенко.

    Нелегітимний білоруський лідер проговорився: 9 березня по телефону спілкувався з Путіним, який поінформував його про ситуацію у районі Чорнобильської АЕС.

    Окремо Олександр Лукашенко зазначив: Білорусь має компактну дієздатну армію, держава вживає заходів щодо переоснащення Збройних сил новими зразками озброєння. Удосконалюється підготовка військ до виконання завдань із призначення, систематично проводяться навчання.

    Як відомо, 7 березня Лукашенко заявив, що вторгнення його військ в Україну наразі є небезпечним, це може коштувати країні порушенням її кордонів.

    Нагадаємо, в Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією. Російська армія втратила понад 12 тис. солдат і 2374 одиниці різної техніки.

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    Теги: Олександр Лукашенко Міноборони війна президент #stoprussia
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    «Спокійно не буде». Лукашенко готується до війни?