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    Війна Росії проти України: ЄС розглядає режим Лукашенка як співагресора

    ЄС розглядає режим Лукашенка як співагресора у війні росії проти України - Війна Росії проти України: ЄС розглядає режим Лукашенка як співагресора
    ЄС розглядає режим Лукашенка як співагресора у війні росії проти України
    фото з відкритих джерел

    Росія, за участю режиму Лукашенка в Білорусі як співагресора, несе повну відповідальність за жертви серед людей, поранення та руйнування», йдеться у заяві ЄС

    Європейський Союз розглядає режим Олександра Лукашенка у Білорусі як співагресора у війні, яку Росія веде проти України. Про це йдеться у заяві ЄС, висловленій під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у понеділок у Відні, передає Укрінформ.

    «Повномасштабна війна президента Путіна проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН і підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Історична резолюція ГА ООН минулого тижня показала, що міжнародне співтовариство єдино виступає проти російської загарбницької війни. Росія, за участю режиму Лукашенка в Білорусі як співагресора, несе повну відповідальність за жертви серед людей, поранення та руйнування», – йдеться у заяві.

    Також Євросоюз виступив з вимогою до Росії «негайно припинити свої військові дії, вивести всі свої війська з усієї території України та повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України у межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод» і «припинити свою кампанію дезінформації та кібератак».

    «Ми також повторюємо наш заклик до Білорусі не сприяти російській агресії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань. ЄС рішуче підтримує невід'ємне право України на самооборону, а також зусилля українських Збройних сил із захисту територіальної цілісності і населення України відповідно до статті 51 Статуту ООН», – йдеться у заяві ЄС.

    Нагадаємо, білоруські дипломати почали звільнятися в знак протесту проти агресивної політики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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    Теги: ЄС Росія ОБСЄ Валентин Бадрак Олександр Лукашенко ООН війна військові
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    Війна Росії проти України: ЄС розглядає режим Лукашенка як співагресора