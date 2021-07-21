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    Люди по пояс у воді: у Китаї злива затопила місто Чженчжоу (фото, відео)

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    Місто&nbsp;Чженчжоу плаває. Фото The Guardian - Люди по пояс у воді: у Китаї злива затопила місто Чженчжоу (фото, відео)
    Місто Чженчжоу плаває. Фото The Guardian

    Потужні опади спричинили катаклізми на вулицях, є жертви

    Мешканці центральної частини Китаю 20 липня постраждали від повені, що виникла через рясні опади. Негода наробила лиха у місті Чженчжоу, провінції Хенань. Про це пише ВВС.

    Через паводок евакуювали тисячі людей, рух транспорту паралізований, а рейси довелося скасувати.

    Щонайменше 12 осіб загинули при затопленні метро в китайському місті Чженчжоу (адміністративний центр провінції Хенань). Ще п'ятеро осіб отримали поранення.

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    Місто Чженчжоу плаває. Фото The Guardian
    Місто Чженчжоу плаває. Фото The Guardian
    Місто Чженчжоу плаває. Фото The Guardian
    Місто Чженчжоу плаває. Фото The Guardian
    Місто Чженчжоу плаває. Фото The Guardian

    У одному з районів міста вода затопила станцію метро та поїзд. Пасажири у ньому тривалий час стояли по пояс у воді в очікуванні рятувальників. Після інформації про інцидент усі станції метро у місті закрили.

    Дістати людей із затопленого вагона вийшло лише о 20:35 за місцевим часом. Деякі люди були у розпачі та просили про допомогу у соцмережах. На оприлюднених у мережі кадрах видно, що пасажири метро стояли на сидіннях, аби мати змогу дихати.

    Нагадаємо, раніше у Китаї через негоду під час марафону загинула 21 людина.

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    Теги: метро вода Китай паводок місто негода влада
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    Люди по пояс у воді: у Китаї злива затопила місто Чженчжоу (фото, відео)