Люди по пояс у воді: у Китаї злива затопила місто Чженчжоу (фото, відео)
Потужні опади спричинили катаклізми на вулицях, є жертви
Мешканці центральної частини Китаю 20 липня постраждали від повені, що виникла через рясні опади. Негода наробила лиха у місті Чженчжоу, провінції Хенань. Про це пише ВВС.
Через паводок евакуювали тисячі людей, рух транспорту паралізований, а рейси довелося скасувати.
Щонайменше 12 осіб загинули при затопленні метро в китайському місті Чженчжоу (адміністративний центр провінції Хенань). Ще п'ятеро осіб отримали поранення.
У одному з районів міста вода затопила станцію метро та поїзд. Пасажири у ньому тривалий час стояли по пояс у воді в очікуванні рятувальників. Після інформації про інцидент усі станції метро у місті закрили.
7月20日晚，郑州暴雨地铁5号线一车厢多人被困，水位淹过肩膀。根据郑州地铁晚上发布的消息，受持续暴雨影响，郑州地铁全线网车站已暂停运营服务，消防人员正在救援。 pic.twitter.com/wCiz7TGhki— The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) July 20, 2021
Дістати людей із затопленого вагона вийшло лише о 20:35 за місцевим часом. Деякі люди були у розпачі та просили про допомогу у соцмережах. На оприлюднених у мережі кадрах видно, що пасажири метро стояли на сидіннях, аби мати змогу дихати.
Нагадаємо, раніше у Китаї через негоду під час марафону загинула 21 людина.