В окупованому Сімферополі зробили рідшим графік подачі води

Вода в Криму поступово стає розкішшю

Жителі Сімферополя отримуватимуть ще менше води через критичну ситуацію з наповненням водосховищ на тлі посухи в Криму.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на підприємство Вода Криму.

В анексованому Криму посилили з вівторка графік подачі води для жителів Сімферополя.

«З 17 листопада вводиться такий графік подачі води: вівторок, середа, четвер – з 6:00 до 8:00 і з 18:00 до 20:00; п'ятниця, субота, неділя – з 18:00 до 22:00. Графік подачі води в понеділок визначиться протягом тижня в процесі тестування», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що графік подачі води жорсткіше регулюється через критичну ситуацію з наповненням водосховищ на тлі посухи в Криму.

В останні місяці вода подавалася в більшість районів Сімферополя по три години вранці і стільки ж увечері. При цьому було багато скарг на її колір – від рожевого до чорного, а також на проблеми з напором води на верхніх поверхах деяких багатоповерхівок.