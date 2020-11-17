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    Суспільство

    В окупованому Сімферополі зробили рідшим графік подачі води

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    В окупованому Сімферополі зробили рідшим графік подачі води - В окупованому Сімферополі зробили рідшим графік подачі води
    В окупованому Сімферополі зробили рідшим графік подачі води

    Вода в Криму поступово стає розкішшю

    Жителі Сімферополя отримуватимуть ще менше води через критичну ситуацію з наповненням водосховищ на тлі посухи в Криму.

    Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на підприємство Вода Криму.

    В анексованому Криму посилили з вівторка графік подачі води для жителів Сімферополя. 

    «З 17 листопада вводиться такий графік подачі води: вівторок, середа, четвер – з 6:00 до 8:00 і з 18:00 до 20:00; п'ятниця, субота, неділя – з 18:00 до 22:00. Графік подачі води в понеділок визначиться протягом тижня в процесі тестування», – йдеться в повідомленні.

    Зазначено, що графік подачі води жорсткіше регулюється через критичну ситуацію з наповненням водосховищ на тлі посухи в Криму.

    В останні місяці вода подавалася в більшість районів Сімферополя по три години вранці і стільки ж увечері. При цьому було багато скарг на її колір – від рожевого до чорного, а також на проблеми з напором води на верхніх поверхах деяких багатоповерхівок.

    Теги: вода
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