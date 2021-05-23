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    У Китаї через негоду під час марафону загинула 21 людина

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    Рятувальники пізніше підтвердили, що інші спортсмени знаходяться в безпеці - У Китаї через негоду під час марафону загинула 21 людина

    Рятувальники пізніше підтвердили, що інші спортсмени знаходяться в безпеці

    Фото з відкритих джерел

    Ще одна людина зникла безвісти

    Щонайменше 21 учасник стокілометрового гірського марафону в китайській провінції Ганьсу загинули через екстремальні погодні умови.

    Про це повідомляє агенція новин «Сіньхуа».

    Крім того, ще одна людина зникла безвісти. Восьмеро людей з легкими травмами потрапили до лікарні, але зараз перебувають в стабільному стані.

    Загалом в гірському марафоні взяли участь 172 людини. Маршрут пролягав через глибокі каньйони на пересіченій місцевості.

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    У Китаї через негоду під час марафону загинула 21 людина
    У Китаї через негоду під час марафону загинула 21 людина
    У Китаї через негоду під час марафону загинула 21 людина
    Фото: Xinhua

    Як зазначається, вдень у суботу град, крижаний дощ і урагани накрили відрізок шляху марафонців на високогір'ї. Температура різко впала.

    Деякі учасники зникли безвісти, і перегони були зупинені.

    Станом на 8 годину ранку неділі 21 особа була знайдена мертвою. Вночі температура знову впала, що ускладнило пошуки. Місцеві органи влади організували понад 1200 рятувальників.

    Нагадаємо, пізно ввечері у суботу, 22 травня, поблизу Кам’янця-Подільського Хмельницькій області впала повітряна куля з людьми на борту: одна людина загинула, ще п’ятеро отримали травми.

    Теги: спорт Китай смерть дощ
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    У Китаї через негоду під час марафону загинула 21 людина