Китай сприймає Україну як геополітичний майданчик із проєкцією на ЄС та Росію – Клімкін

Яблуком розбрату між КНР і США стало підприємство «Мотор-Січ»

Ексміністр закордонних справ України, експосол України в Німеччині Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» прокоментував, чому США роблять ставку на протистояння з Китаєм, а не з Росією.

«Ми, насправді, є важливими і з точки зору балансу між США і КНР. І зараз Піднебесна значною мірою втратила можливості свого майданчика в Білорусі через токсичність Лукашенка, а це означає, що далі їм буде ще складніше. Китайцям потрібен додатковий майданчик і вони його робитимуть тут. Оскільки в Росію їх не будуть пускати, а з ЄС їх будуть витискати», – розповів Клімкін.

За словами українського дипломата, в Пекіні серйозно сприймають Україну як геополітичний майданчик з проєкцією на ЄС, Росію, Чорне море.

Говорячи про домовленості між КНР і Україною про інфраструктурні проєкти, Клімкін наголосив, що українці показали свою патологічну меншовартість. «Ми показали, що ухвалюємо рішення під столом, а потім це не пояснюється. Але головне, що цього геть ніхто не розуміє», – наголосив Клімкін.

Він додав, що яблуком розбрату між державами стала «перлина оборонного комплексу України», а саме підприємство «Мотор-Січ»… «То ми денаціоналізуємо це підприємство, то націоналізуємо, то шукаємо інвестора, то не шукаємо. Над нами всі сміються, а китайці свідомо хочуть це питання з порядку денного виключити. І потім подивляться, що буде далі», – резюмував дипломат.

Раніше повідомлялося, що Верховний Суд України відкрив справу за позовом китайських компаній-акціонерів підприємства «Мотор Січ», в якому вони вимагають скасувати укази президента України від 28 і 29 січня 2021 року про введення санкцій з блокуванням активів і забороною на в'їзд в країну керівникам компаній з КНР.

Зазначимо, «Главком» прослідкував, що відбувається в українсько-китайських відносинах, та проаналізував, чи є в цьому якась зрозуміла стратегія.