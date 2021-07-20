Китай представив найшвидший у світі поїзд на магнітній підвісці

Китай використовує цю технологію майже два десятиліття в дуже обмеженому масштабі

При швидкості 600 км/ч дорога з Пекіна до Шанхаю на поїзді займе всього 2,5 години – це подорож довжиною понад 1000 км

Китайські винахідники представили поїзд на магнітній підвісці, який здатний розвивати швидкість до 600 км/ч. Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зазначається, що розроблений в Китаї і вироблений в прибережному місті Циндао поїзд, стане найшвидшим наземним транспортним засобом в світі.

Використовуючи електромагнітну силу, поїзд на магнітній підвісці «ширяє» над рейками. Китай використовує цю технологію майже два десятиліття в дуже обмеженому масштабі. У Шанхаї є коротка лінія магнітної підвіски, що йде від одного з аеропортів до міста.

Хоча в Китаї ще немає міжміських або межпровінціальних ліній магнітного поля, які могли б ефективно використовувати більш високі швидкості, деякі міста, включаючи Шанхай і Ченду, почали проводити відповідні випробування.

При швидкості 600 км/ч дорога з Пекіна до Шанхаю на поїзді займе всього 2,5 години – це подорож довжиною понад 1000 км . Для порівняння, поїздка займе 3 години на літаку і 5,5 годин на високошвидкісній залізниці.

Нагадаємо, гібридний автомобіль-літак AirCar уперше здійснив 35-хвилинний тестовий переліт. Політ відбувся між словацькими аеропортами у Нітрі та Братиславі. Машина-літак оснащена двигуном BMW і працює на звичайному бензиновому паливі.