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    Китай представив найшвидший у світі поїзд на магнітній підвісці

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    Китай використовує цю технологію майже два десятиліття в дуже обмеженому масштабі - Китай представив найшвидший у світі поїзд на магнітній підвісці
    Китай використовує цю технологію майже два десятиліття в дуже обмеженому масштабі
    Фото: з відкритих джерел

    При швидкості 600 км/ч дорога з Пекіна до Шанхаю на поїзді займе всього 2,5 години – це подорож довжиною понад 1000 км

    Китайські винахідники представили поїзд на магнітній підвісці, який здатний розвивати швидкість до 600 км/ч. Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

    Зазначається, що розроблений в Китаї і вироблений в прибережному місті Циндао поїзд, стане найшвидшим наземним транспортним засобом в світі.

    Використовуючи електромагнітну силу, поїзд на магнітній підвісці «ширяє» над рейками. Китай використовує цю технологію майже два десятиліття в дуже обмеженому масштабі. У Шанхаї є коротка лінія магнітної підвіски, що йде від одного з аеропортів до міста.

    Хоча в Китаї ще немає міжміських або межпровінціальних ліній магнітного поля, які могли б ефективно використовувати більш високі швидкості, деякі міста, включаючи Шанхай і Ченду, почали проводити відповідні випробування.

    При швидкості 600 км/ч дорога з Пекіна до Шанхаю на поїзді займе всього 2,5 години – це подорож довжиною понад 1000 км. Для порівняння, поїздка займе 3 години на літаку і 5,5 годин на високошвидкісній залізниці.

    Нагадаємо, гібридний автомобіль-літак AirCar уперше здійснив 35-хвилинний тестовий переліт. Політ відбувся між словацькими аеропортами у Нітрі та Братиславі. Машина-літак оснащена двигуном BMW і працює на звичайному бензиновому паливі.

    Його розробник, професор Стефан Кляйн, стверджує, що він може пролетіти близько 1000 км на висоті 2500 м і вже має 40 годин нальоту.

    Теги: політ Китай потяг
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    Китай представив найшвидший у світі поїзд на магнітній підвісці