Прем’єр Франції подав у відставку



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Відставка уряду на чолі з Едуаром Філіпом планувалася ще до виборів, оскільки його критикували за діяльність під час пандемії коронавірусу.

заяву про відставку Філіпа вже прийняв президент Еммануель Макрон

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп подав у відставку. Про це повідомляє France 24 із посиланням на заяву Єлисейського палацу

Зазначається, що заяву про відставку Філіпа вже прийняв президент Еммануель Макрон.

«Разом із прем'єром у відставку йде і його уряд. До призначення нового - Філіп та його міністри матимуть статус виконувачів обов'язків», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає AP, французький прем'єр подав у відставку після програшу партії Макрона «Вперед, Республіко!» на місцевих виборах у Франції, що відбулися минулої неділі, 28 червня.

Видання пише, що відставка уряду планувалася ще до виборів, оскільки його критикували за діяльність під час пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, Франція запросила українських експертів для участі в розшифровці «чорних скриньок» літака МАУ.

Нагадаємо, наприкінці червня французькі депутати незаконно відвідали Крим.