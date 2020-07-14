У Львові відновлять роботу готелі та хостели



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У Львові відновлять роботу готелі та хостели

При цьому під забороною залишається робота театрів і кінотеатрів, а також у Львові заборонені заходи за участю понад 10 осіб

У середу, 15 липня, у Львові відновлять роботу готелі та хостели. Таке рішення ухвалила міська комісія ТЕБ та НС на засіданні 14 липня.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Також, з 15 липня у Львові відновлять роботу інклюзивно-ресурсні центри.

Крім того, з 17 липня, за умови дотримання карантинних обмежень, зможуть працювати дитсадки. Зокрема, повинен здійснюватися температурний скринінг працівників; не повинно бути багаторазових рушників; працівники зобов'язані дезінфікувати поверхні.

При цьому під забороною залишається робота театрів і кінотеатрів, а також у Львові заборонені заходи за участю понад 10 осіб.

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Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.