У Львові відновлять роботу готелі та хостели
При цьому під забороною залишається робота театрів і кінотеатрів, а також у Львові заборонені заходи за участю понад 10 осіб
У середу, 15 липня, у Львові відновлять роботу готелі та хостели. Таке рішення ухвалила міська комісія ТЕБ та НС на засіданні 14 липня.
Про це повідомляє Zaxid.net.
Також, з 15 липня у Львові відновлять роботу інклюзивно-ресурсні центри.
Крім того, з 17 липня, за умови дотримання карантинних обмежень, зможуть працювати дитсадки. Зокрема, повинен здійснюватися температурний скринінг працівників; не повинно бути багаторазових рушників; працівники зобов'язані дезінфікувати поверхні.
При цьому під забороною залишається робота театрів і кінотеатрів, а також у Львові заборонені заходи за участю понад 10 осіб.
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Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.