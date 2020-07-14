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    Суспільство

    У Львові відновлять роботу готелі та хостели

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    У Львові відновлять роботу готелі та хостели - У Львові відновлять роботу готелі та хостели
    У Львові відновлять роботу готелі та хостели

    При цьому під забороною залишається робота театрів і кінотеатрів, а також у Львові заборонені заходи за участю понад 10 осіб

    У середу, 15 липня, у Львові відновлять роботу готелі та хостели. Таке рішення ухвалила міська комісія ТЕБ та НС на засіданні 14 липня.

    Про це повідомляє Zaxid.net.

    Також, з 15 липня у Львові відновлять роботу інклюзивно-ресурсні центри.

    Крім того, з 17 липня, за умови дотримання карантинних обмежень, зможуть працювати дитсадки. Зокрема, повинен здійснюватися температурний скринінг працівників; не повинно бути багаторазових рушників; працівники зобов'язані дезінфікувати поверхні.

    При цьому під забороною залишається робота театрів і кінотеатрів, а також у Львові заборонені заходи за участю понад 10 осіб.

    Коронавірус в Україні
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      26205
    • Померли
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    Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

    Львів карантин коронавірус
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