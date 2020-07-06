Макрон чекає від нового уряду Франції пожвавлення економіки



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Президент Франції Еммануель Макрон (праворуч) і новий прем'єр-міністр країни Жан Кастекс (ліворуч)

Президент Франції заявив, що через «міжнародні потрясіння» і кризи необхідно прокласти новий шлях

Президент Франції Еммануель Макрон розповів про першочергові завдання нового уряду країни. Про це він написав у Twitter.

Так, новий французький Кабмін повинен буде займатися відновленням економіки, яка постраждала через пандемію коронавірусу, вдосконаленням соціального захисту та екологічними питаннями.

«Разом ми визначимо основні обриси цього нового шляху ... Пожвавлення економіки, подальше перетворення нашої системи соціального захисту та охорони навколишнього середовища, відновлення справедливого республіканського ладу і захист європейського суверенітету – ось наші першочергові завдання на найближчі місяці», – зазначив президент.

Макрон додав, що через «міжнародні потрясіння» і кризи необхідно прокласти новий шлях та адаптувати до нинішніх реалій політичну програму, яку він запропонував ще у 2017 році.

Нагадаємо, декілька днів тому Макрон призначив нового голову уряду Франції.

Як відомо, 3 липня прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп подав у відставку.

За інформацією ЗМІ, французький прем'єр подав у відставку після програшу партії Макрона «Вперед, Республіко!» на місцевих виборах у Франції, що відбулися 28 червня.

Також повідомлялося, що відставка уряду планувалася ще до виборів, оскільки його критикували за діяльність під час пандемії коронавірусу.

5 липня експрем’єра Франції Едуарда Філіппа обрали мером портового міста Гавра.