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    Макрон подав скаргу на папараці через фото з відпочинку

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    Макрон не вперше скаржиться на папараці - Макрон подав скаргу на папараці через фото з відпочинку
    Макрон не вперше скаржиться на папараці
    фото з відкритих джерел

    Фото президента Франції виставили на вітрині художньої галереї навпроти Єлисейського палацу

    Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит подали скаргу в Паризьку прокуратуру на папараці Тібо Даліфара, який виставив на загальний огляд фотографії президента на відпочинку. Про це повідомляє радіостанція Europe-1.

    За її даними, скарга була подана ще кілька днів тому. Експозиція, що обурила подружжя Макронів, була організована на вітрині художньої галереї прямо навпроти Єлисейського палацу і була доступна всім бажаючим близько двох тижнів.

    Виставка включала в себе знімки не тільки нинішнього, а й колишніх французьких лідерів. Так, на одному зі знімків Макрон був зображений на аквабайку, його попередник Франсуа Олланд і нині покійний Жак Ширак – на пляжі з голим торсом. Також була представлена фотографія екс-президента Франції Ніколя Саркозі в компанії дружини Карли Бруні під час велопрогулянки.

    Прокуратура Парижа почала попереднє розслідування у зв'язку з втручанням у приватне життя. Примітно, що в 2017 році нинішній глава держави вже подавав скаргу на Даліфара у зв'язку з тим, що він проник на територію будинку в Марселі, де подружжя провели кілька днів відпустки. Згодом Макрон відкликав свою скаргу.

    До слова, президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон провели телефонні переговори і обговорили повернення французького посла до Вашингтона.

    Розмова відбулася за ініціативою Байдена – президенти обговорювали наслідки створення альянсу США з Австралією і Великою Британією AUKUS.

    Повідомляється, що посол Франції повернеться до Вашингтона наступного тижня. В кінці жовтні Байден і Макрон проведуть зустріч на території Європи, щоб «досягти взаєморозуміння і зберегти динаміку процесу».

    Читайте також: Трансатлантичний розкол. Чому Франція посварилася зі США, Автралією та Британією?
    Теги: прокуратура фотограф Франсуа Олланд пляжі Франція розслідування виставка Еммануель Макрон президент дружина
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    Макрон подав скаргу на папараці через фото з відпочинку