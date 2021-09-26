Макрон подав скаргу на папараці через фото з відпочинку

Фото президента Франції виставили на вітрині художньої галереї навпроти Єлисейського палацу

Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит подали скаргу в Паризьку прокуратуру на папараці Тібо Даліфара, який виставив на загальний огляд фотографії президента на відпочинку. Про це повідомляє радіостанція Europe-1.

За її даними, скарга була подана ще кілька днів тому. Експозиція, що обурила подружжя Макронів, була організована на вітрині художньої галереї прямо навпроти Єлисейського палацу і була доступна всім бажаючим близько двох тижнів.

Виставка включала в себе знімки не тільки нинішнього, а й колишніх французьких лідерів. Так, на одному зі знімків Макрон був зображений на аквабайку, його попередник Франсуа Олланд і нині покійний Жак Ширак – на пляжі з голим торсом. Також була представлена фотографія екс-президента Франції Ніколя Саркозі в компанії дружини Карли Бруні під час велопрогулянки.

Прокуратура Парижа почала попереднє розслідування у зв'язку з втручанням у приватне життя. Примітно, що в 2017 році нинішній глава держави вже подавав скаргу на Даліфара у зв'язку з тим, що він проник на територію будинку в Марселі, де подружжя провели кілька днів відпустки. Згодом Макрон відкликав свою скаргу.

До слова, президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон провели телефонні переговори і обговорили повернення французького посла до Вашингтона.

Розмова відбулася за ініціативою Байдена – президенти обговорювали наслідки створення альянсу США з Австралією і Великою Британією AUKUS.

Повідомляється, що посол Франції повернеться до Вашингтона наступного тижня. В кінці жовтні Байден і Макрон проведуть зустріч на території Європи, щоб «досягти взаєморозуміння і зберегти динаміку процесу».