Десять найголовніших новин тижня

«Главком» зібрав головні новини за тиждень

Перехід до «жовтої» зони епідемічної небезпеки та пов’язані із цим карантинні обмеження, візит Зеленського до США, а також напад на авто першого помічника президента – такі теми найбільше хвилювали українців минулого тижня. Не залишилися без уваги тарифи, вакцинація від Covid-19, закон про олігархів та бій Олександра Усика. «Главком» зібрав для вас найголовніші новини останніх семи днів.

Карантин в Україні продовжено до Нового року

Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити загальнонаціональний карантин в Україні до 31 грудня. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що епідемічна ситуація в країні контролюється. Детальніше читайте тут.

Україна перейшла у «жовту» зону: головні зміни

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила «жовтий» епідеміологічний рівень по всій території України з 23 вересня. Таке рішення було ухвалене через погіршення епідемічної ситуації: за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків захворювання на Covid-19 зросла на 68%, а госпіталізацій – на 51%. Детальніше читайте тут.

МОЗ: Початкову школу та дитсадки не закриватимуть за будь-якого рівня карантину

Уряд пом’якшив вимоги до карантинних обмежень та дозволив дитячим садочкам та початковій школі працювати незалежно від рівня епіднебезпеки. Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету міністрів № 1236. Детальніше читайте тут.

Президент Зеленський перебував із робочим візитом у США

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Глава держави розпочаві свій візит з покладання квітів до меморіалу «11 вересня». В інтерв'ю з Нью-Йорка Зеленський заявив, що Україна шукає рішення щодо Донбасу та окупованого Криму та 76-а сесія Генасамблеї ООН в Нью-Йорку може стати одним із майданчиків для таких питань. Детальніше читайте тут.

Скоєно збройний напад на авто першого помічника Зеленського, поранено водія

Під Києвом невідомі скоїли замах на вбивство першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Неподалік від села Лісники авто, у якому перебував Шефір, обстріляли з автоматичної зброї калібру 7,62 щонайменше 18 разів. Постраждав водій помічника президента. Детальніше читайте тут.

Шмигаль зробив заяву щодо тарифів на опалення цієї зими

Уряд не планує підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом прийдешнього опалювального сезону, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Шмигаль додав, що ціна може дещо коливатися залежно від теплокомуненерго. Детальніше читайте тут.

Розстріл студентів у Росії: загинули восьмеро людей

20 вересня на території державного національного дослідницького університету в Пермі, що в Росії, 18-річний студент цього вишу влаштував стрілянину. Внаслідок стрілянини загинули восьмеро людей, близько 20 постраждали. Детальніше читайте тут.

Рада ухвалила закон про олігархів: як голосували депутати

Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів. Переважну більшість голосів за законопроєкт віддала президентська партія монобільшості «Слуга народу» – 229, «За майбутнє» – 18, Довіра – 15, «Голос» – 11. Проти виступили народні депутати від «Євросолідарності» – 23 нардепи та «ОПЗЖ» – 20. Детальніше читайте тут.

МОЗ назвав кількість смертей серед вакцинованих українців

В Україні померли 95 осіб, яких раніше вакцинували від коронавірусу, що становить 0,0015% від усіх щеплених, повідомили у МОЗ. Стверджується, що 77 летальних випадків ніяк не пов'язані з вакцинацією – це випадкова подія, яка збіглася за часом із проведеним щепленням. Детальніше читайте тут.

Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі

У ніч на 26 вересня в Лондоні український супертяж Олександр Усик провів бій проти чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа. Обидва боксери виборювали центр рингу, але ближче до завершення Усик почав все частіше влучати по чинному чемпіону.

Розв’язка наступила на останніх секундах. Усик впіймав Ентоні в контратаці і затиснув його на канатах. Джошуа зумів протриматися до гонгу, а судді віддали перемогу Усику одноголосним рішенням – 117:112, 116:112 і 115:113.