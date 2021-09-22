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    Макрон після розмови з Байденом погодився повернути посла до США

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    Розмова президентів США та Франції відбулася за ініціативою Джо Байдена - Макрон після розмови з Байденом погодився повернути посла до США
    Розмова президентів США та Франції відбулася за ініціативою Джо Байдена
    фото: АР

    Посол Франції повернеться до Вашингтона наступного тижня

    Президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон провели телефонні переговори і обговорили повернення французького посла до Вашингтона. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

    Розмова відбулася за ініціативою Байдена – президенти обговорювали наслідки створення альянсу США з Австралією і Великою Британією AUKUS.

    Повідомляється, що посол Франції повернеться до Вашингтона наступного тижня. В кінці жовтні Байден і Макрон проведуть зустріч на території Європи, щоб «досягти взаєморозуміння і зберегти динаміку процесу».

    Байден під час переговорів підтвердив «стратегічну важливість» участі Франції і Європи в справах Індо-Тихоокеанського регіону.

    Раніше повідомлялося, що Байден зустрінеться із Макроном для обговорення кризи через підводні човни.

    Нагадаємо, 15 вересня Австралія, США та Велика Британія підписали оборонну угоду про створення в Індо-Тихоокеанському регіоні альянсу під назвою AUKUS.

    Після створення альянсу Австралія скасувала контракт на поставку дванадцяти підводних човнів з Франції, щоб купити їх у США.

    Франція заявила про відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами та заявила, що такий недружній крок з боку стратегічних союзників матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.

    У відповідь Сполучені Штати намагалися заспокоїти свого союзника по НАТО. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав Францію важливим партнером в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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    Теги: дипломатія США Джозеф Байден Франція дипломатичний конфлікт посол скандал Еммануель Макрон
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    Макрон після розмови з Байденом погодився повернути посла до США