Макрон закликав македонців підтримати зміну назви країни на референдумі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Франції Еммануель Макрон

Макрон зазначив, що підтримує угоду про зміну назви Македонії

Президент Франції Еммануель Макрон закликав жителів Македонії підтримати на референдумі угоду про зміну назви країни.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Макрон зазначив, що підтримує відповідну угоду.

«І твердо вважаю, що воно корисно для вас, для регіону і для Європи», - сказав президент Франції у відеозверненні.

Нагадаємо, у середині вересня глава Пентагону заявив, що Росія намагається вплинути на референдум у Македонії.

Як відомо, парламент Македонії ухвалив рішення провести референдум про зміну назви країни 30 вересня.