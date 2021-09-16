Макрон заявив про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Великій Сахарі

Вбитий аль-Сахрауї був історичним лідером «Ісламської держави» в Сахельському регіоні Західної Африки

Лідер терористичного угруповання «Ісламська держава» у Великій Сахарі був нейтралізований французькими військами

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про нейтралізацію французькими збройними силами лідера «Ісламської держави» у Великій Сахарі Аднана Абу Валіда АС-Сахрауї. Про це Макрон написав у Twitter.

«Аднан Абу Валід аль-Сахрауї, лідер терористичного угруповання «Ісламська держава» у Великій Сахарі, був нейтралізований французькими військами. Це ще один великий успіх у нашій боротьбі з терористичними групами в Сахелі», – заявив президент Франції 16 вересня.

За даними Reuters, аль-Сахрауї був історичним лідером «Ісламської держави» в Сахельському регіоні Західної Африки. Його угруповання напало на солдатів США під час смертельної атаки в 2017 році.

У серпні 2020 року аль-Сахрауї особисто наказав вбити шістьох французьких благодійників та їх водія з Нігерії.

Нагадаємо, наприкінці серпня військові США ліквідували бойовика ІДІЛ в Афганістані.

До слова, нещодавно СБУ затримала на Одещині терориста «Ісламської держави».

Також поліція Туреччини затримала одного з найближчих соратників ексватажка ІДІЛ.