Макрон заявив про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Великій Сахарі
Лідер терористичного угруповання «Ісламська держава» у Великій Сахарі був нейтралізований французькими військами
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про нейтралізацію французькими збройними силами лідера «Ісламської держави» у Великій Сахарі Аднана Абу Валіда АС-Сахрауї. Про це Макрон написав у Twitter.
«Аднан Абу Валід аль-Сахрауї, лідер терористичного угруповання «Ісламська держава» у Великій Сахарі, був нейтралізований французькими військами. Це ще один великий успіх у нашій боротьбі з терористичними групами в Сахелі», – заявив президент Франції 16 вересня.
За даними Reuters, аль-Сахрауї був історичним лідером «Ісламської держави» в Сахельському регіоні Західної Африки. Його угруповання напало на солдатів США під час смертельної атаки в 2017 році.
У серпні 2020 року аль-Сахрауї особисто наказав вбити шістьох французьких благодійників та їх водія з Нігерії.
Нагадаємо, наприкінці серпня військові США ліквідували бойовика ІДІЛ в Афганістані.
До слова, нещодавно СБУ затримала на Одещині терориста «Ісламської держави».
Також поліція Туреччини затримала одного з найближчих соратників ексватажка ІДІЛ.