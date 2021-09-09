СБУ затримала на Одещині терориста «Ісламської держави»
Бойовику обрали запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту
Служба безпеки України затримала в Одеській області бойовика ІДІЛ, який перебував у розшуку по лінії Інтерполу. Про це інформує пресслужба СБУ.
Повідомляється, що виходець із Центральної Азії був завербований бойовиками «Ісламської держави» у Туреччині. Він знаходився у розшуку за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності.
«Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України. Перебував у нашій державі із порушенням вимог міграційного законодавства», – йдеться в повідомленні СБУ.
Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
Операція із розшуку і затримання проводилась спільно з Національним центральним бюро Інтерполу в Україні.
До слова, військові США ліквідували бойовика ІДІЛ в Афганістані.