  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    СБУ затримала на Одещині терориста «Ісламської держави»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вихідець із Центральної Азії був завербований бойовиками &laquo;Ісламської держави&raquo; у Туреччині - СБУ затримала на Одещині терориста «Ісламської держави»
    Вихідець із Центральної Азії був завербований бойовиками «Ісламської держави» у Туреччині
    Фото: СБУ

    Бойовику обрали запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту

    Служба безпеки України затримала в Одеській області бойовика ІДІЛ, який перебував у розшуку по лінії Інтерполу. Про це інформує пресслужба СБУ.

    Повідомляється, що виходець із Центральної Азії був завербований бойовиками «Ісламської держави» у Туреччині. Він знаходився у розшуку за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності.

    «Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України. Перебував у нашій державі із порушенням вимог міграційного законодавства», – йдеться в повідомленні СБУ.

    Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

    0820efc984c1d5c3eddd509017de508e.

    Операція із розшуку і затримання проводилась спільно з Національним центральним бюро Інтерполу в Україні.

    До слова, військові США ліквідували бойовика ІДІЛ в Афганістані.

    Теги: ІДІЛ Інтерпол Одещина Ісламська держава
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    СБУ затримала на Одещині терориста «Ісламської держави»