Військові США ліквідували бойовика ІДІЛ в Афганістані

Удар був нанесений в провінції Нангархар, на схід від Кабула

Атака була здійснена за допомогою дрона

Військові США у відповідь на теракт в Кабулі завдали удару з дрона по одному з членів терористичної організації «Ісламська держава», він загинув. Про це повідомляє Reuters.

Атака була здійснена за допомогою дрона. Американські військові наголосили, що під час операції серед цивільних осіб ніхто не постраждав.

Центральне командування США також заявило, що удар був нанесений в провінції Нангархар, на схід від Кабула на кордоні з Пакистаном. При цьому не повідомляється, чи була ціль пов’язана з терактом в аеропорту афганської столиці.

Ряд вибухів в Кабулі влаштували терористи-смертники. Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за атаки.

У відповідь на серію вибухів в Кабулі, в результаті яких загинули афганці та американські військові, президент США Джо Байден наказав завдати удару у відповідь.

Байден заявив, що наказав військовим розробити оперативні плани щодо завдання ударів по ключових об’єктах ІДІЛ і їх керівництву.

«Ми відповімо з силою і точністю в наш час в тому місці, яке виберемо, в будь-який момент, який ми виберемо», – пообіцяв він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Як повідомлялося, Пентагон підтвердив загибель 12 американських військовослужбовців в результаті вибухів у аеропорту Кабула. Ще 15 військових США були поранені.