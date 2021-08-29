Теракт у Кабулі. «ІДІЛ» веде війну з «Талібаном»

Чому «ІДІЛ» вчинив теракт в столиці Афганістану

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Давайте я сразу закрою 50% вопроса с помощью одного факта, о котором знают \ помнят немногие.

Террористы «Исламского государства» находятся в состоянии войны с «Талибаном».

Да, в мейнстримно-массовом медийном пространстве все эти радикальные экстремистские организации кажутся единомышленниками, частью некоего единого террористического интернационала.

Но давайте все таки усложняться и рассмотрим некоторые детали.

«ИГ» и «Талибан» – конкуренты не только на идеологическом фронте, но и на афганском политико-религиозном поле.

Талибам нафиг не нужны такие соперники, а потому в 2015 году, когда «ИГ» попробовали сунуться в Афганистан и провозгласить там на востоке свой филиал, талибы их очень быстро прикрыли и жестко разогнали.

«ИГ» – это глобалистский джихадистский проект, который не признает границ, национальностей, государств. Им важно построить халифат во всем мире, везде, где живут мусульмане, в соответствии с суннитско-ваххабистским трактованием исламских норм и на основании идеологии такфиризма (обвинения в неверии мусульман).

«Талибан» – это национально-религиозный проект, идеология которого основывается на гремучей смеси пуштунского афганского национализма, левых социально-экономических идей и ислама суннитского толка довольно распространенного в регионе ханафитского мазхаба (одна из 4 исламских правовых школ).

ИГИловцы и талибы не просто разговаривают на разных языках, у них совершенно разные мировоззрения, уровни амбиций и подходы к госуправлению, социальным взаимоотношениям и философии ислама. Они друг друга не смогут понять, хотя на поверхностном уровне оба предлагают построить некое общество благополучия и процветания, очищенное от греховности и бедности.

После 2017 года «ИГ» ушли в глубочайшее подполье в Афганистане, их местный «вилайят Хорасан» остался существовать в сознании лишь малого количества афганцев. Но они не исчезли, просто заняли выжидательную позицию.

Во время весенне-летнего наступления талибов, «ИГ» отметились несколькими десятками терактов и нападений вокруг Кабула.

Вот и сейчас. Вакуум безопасности, появившийся в Кабульском аэропорту из-за всеобщей неразберихи, хаоса переходного периода власти и огромной толпы людей, прорывающихся через ворота, создал условия, в которых смертник спокойно прошел к аэропорту под видом беженца, пронес взрывчатку и активировал её, будучи в 5 метрах от американских военных, охранявших периметр.

Я не исключаю, что террористам могли помогать извне, ибо картинка, порожденная взрывом, пришлась на руку многим внешним игрокам, которым выгодно ускорить эвакуацию США, размыть монополию талибов на насилие, подорвать авторитет новой власти и ослабить их переговорные позиции, чтобы склонить их к уступкам при формировании правительства.

Но удивляться тому, что «ИГ» совершили теракт, не стоит. Для них сам акт имеет смысл. В этом они мастера: дождаться нужного момента, терпеливо готовиться и заявить о себе максимально громко и кроваво, чтобы было побольше жертв, особенно среди иностранцев. Вспомните теракты в Париже в 2015 году.

Быть против всего мира – в этом состоит суть их концепта самопожертвования, мученичества во имя своих высших целей, как они их себе представляют.

Чем больше стран сплотятся против «ИГ» и обратят на них внимание, тем более сильными и громкими они будут становиться, ибо они паразитируют на медийном внимании, информационно-психологической истерии и резонансе.

Впрочем, для «Талибана» эту ситуацию возможно переиграть в свою пользу. Несмотря на явный удар по их авторитету, для них теракт – это ещё и возможность использовать страшную тень «ИГ» в качестве «убер-зла», финального босса, ради борьбы с которым международное сообщество должно помочь новым властям в Кабуле, а под борьбой с террористами талибы смогут оправдывать любые силовые акции.

Как-то так.

Более подробно ситуацию со взрывами в Кабульском аэропорту мы разобрали в видео-обзоре с моим коллегой Ігар Тышкевіч, ссылка в первом комменте внизу. Наслаждайтесь.

Джерело: блог Іллі Куси

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