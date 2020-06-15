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    У світі

    Макрон заявив про відновлення роботи ресторанів і кафе

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    Емануель Макрон заявив про відновлення роботи ресторанів і кафе - Макрон заявив про відновлення роботи ресторанів і кафе
    Емануель Макрон заявив про відновлення роботи ресторанів і кафе

    Макрон оголосив про першу перемогу над пандемією у Франції

    Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про першу перемогу над епідемією коронавірусної інфекції. За його словами, тепер головним завданням стане економічне відродження країни, а також збереження порядку і соціальної згоди.

    Про це повідомляє видання Le Monde.

    «Боротьба з епідемією не закінчена, але я тішуся разом з вами цієї першою перемогою проти вірусу», - заявив він.

    Зазначимо, станом на сьогодні в цій країні 157 тисяч випадків коронавірусної інфекції. Всього одужали 72 808 осіб і 29 389 осіб померли.

    Франція є однією з країн ЄС, в якій складна епідеміологічна ситуація. Раніше повідомлялося, що про перший випадок Covid-19 у Франції було відомо ще в 2019 році.

    Нагадаємо, Німеччина продовжила обмеження на поїздки за межі ЄС до кінця літа. Уряд радить громадянам утриматися від подорожей до 160 країн.

    До слова, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.

    Як повідомлялося, у Польщі продовжили заборону на міжнародні авіаперевезення до 16 червня 2020 року.

    Нагадаємо, українських туристів не пускатимуть до Євросоюзу відразу після відновлення авіасполучення.

    До відома, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.

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