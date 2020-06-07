У Польщі продовжили заборону на міжнародні авіаперевезення



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Через епідемію в Республіці Польща продовжать період заборони повітряного руху щодо міжнародних рейсів

Літаки за кордон не літатимуть до 16 червня

Рада міністрів Польщі продовжила заборону на міжнародні авіаперевезення, введену через епідемію Covid-19, до 16 червня 2020 року.

Про це 5 червня повідомляє видання PAP.

«Через епідемію в Республіці Польща необхідно продовжити період заборони повітряного руху щодо міжнародних рейсів. У зв'язку із запланованим зняттям обмежень на перетин кордонів Польщі заборону буде продовжено до 16 червня 2020 року», — йдеться в тексті постанови.

Водночас міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський підписав поправку у регламент про тимчасове припинення або обмеження прикордонного руху на конкретних пунктах пропуску.

Поправка до регламенту розширює категорії осіб, які мають право на в'їзд на територію Республіки Польща під час карантину.

До слова, у суботу з України до Польщі вилетіло два літаки із заробітчанами.

Раніше повідомлялося, що Польща, де кількість хворих на Covid-19 менша ніж в Україні, не поспішає відкривати кордони.

Як відомо, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.

Також раніше у Держприкордонслужбі нагадали, які особи можуть перетнути кордон з Польщею