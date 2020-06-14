Австрія продовжила заборону на польоти з України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Австрія продовжила заборону на польоти з України Фото: ЕРА

Заборону на приземлення літаків з 10 країн, яка закінчувалася 14 червня, продовжено до 30 червня

Австрія продовжила заборону на регулярне пасажирське авіасполучення з Україною та низкою інших країн до 30 червня.

Про це повідомляється на сайті австрійського МОЗ.

Згідно з постановою, заборону на приземлення літаків з 10 країн, яка закінчувалася 14 червня, продовжено до 30 червня.

Згідно з внесеними змінами, заборона поширюється на країни та регіони, з високим ризиком поширення коронавірусу, це Китай, Іран, Ломбардія (Італія), Білорусь, Португалія, Іспанія, Об'єднане Королівство, Швеція, Російська Федерація та Україна.

Винятки зроблено для рейсів, які мають надзвичайний інтерес до Республіки Австрія, польотів з перевезення вантажів, медичних авіарейсів чи авіаперельотів з метою перевезення сезонних працівників у сільськогосподарському та лісовому секторах та персоналу у сфері догляду за хворими та літніми людьми.

У цілому ж, в Австрії поступово починають відновлюватися пасажирські авіаперевезення, призупинені пандемією коронавірусу.

Наразі вже скасовано обмеження на в’їзд в Австрію з сусідніх Німеччини, Чехії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Швейцарії та Ліхтенштейну.

З 16 червня до цього списку увійдуть Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Болгарія, Румунія, Хорватія, Ірландія, Кіпр, Андорра, Монако, Сан-Марино та Ватикан. Це правило поширюється на громадян Австрії та осіб з місцем проживання в Австрії або одній із вищезазначених країн.

Нагадаємо, Німеччина продовжила обмеження на поїздки за межі ЄС до кінця літа. Уряд радить громадянам утриматися від подорожей до 160 країн.

До слова, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.

Як повідомлялося, у Польщі продовжили заборону на міжнародні авіаперевезення до 16 червня 2020 року.

Нагадаємо, українських туристів не пускатимуть до Євросоюзу відразу після відновлення авіасполучення.

До відома, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.