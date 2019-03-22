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    У світі

    Пентагон повідомив про звільнення території Сирії від ІДІЛ

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    Американські військові у Сирії - Пентагон повідомив про звільнення території Сирії від ІДІЛ
    Американські військові у Сирії

    Глава Пентагону доповів президенту США про вигнання ІДІЛ з Сирії

    У бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» не залишилося територій в Сирії.

    Про це повідомила представник Білого дому Сара Сандерс, пише Reuters.

    Зазначається, що виконуючий обов'язки глави Пентагону Патрік Шанахан доповів президенту США Дональду Трампу по вигнання ІДІЛ з Сирії.

    Шанахан доповів про розгром ІД Трампу, в той час, коли той перебував на борту президентського літака, що летить до Флориди.

    Нагадаємо, 20 березня Трамп заявив, що останній оплот «Ісламської держави» в Сирії «буде ліквідовано до вечора».

    Нагадаємо, 10 березня курди відновили наступ на останній анклав ІДІЛ у Сирії.

    Раніше повідомлялося, що курди оточили біля сирійського селищу Багуз близько 1500 бойовиків ІДІЛ.

    Згодом щонайменше півтисячі бойовиків з останнього прихистку ІДІЛ у Сирії здалися у полон.

    Бахгуз - останній бастіон «Ісламської держави» в східній частині Сирії. Курдські загони відновили тут активні наступальні дії ввечері 1 березня.

    На початку березня повідомлялося, що на сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів
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