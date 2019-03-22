Пентагон повідомив про звільнення території Сирії від ІДІЛ



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Американські військові у Сирії

Глава Пентагону доповів президенту США про вигнання ІДІЛ з Сирії

У бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» не залишилося територій в Сирії.

Про це повідомила представник Білого дому Сара Сандерс, пише Reuters.

Зазначається, що виконуючий обов'язки глави Пентагону Патрік Шанахан доповів президенту США Дональду Трампу по вигнання ІДІЛ з Сирії.

Шанахан доповів про розгром ІД Трампу, в той час, коли той перебував на борту президентського літака, що летить до Флориди.

Нагадаємо, 20 березня Трамп заявив, що останній оплот «Ісламської держави» в Сирії «буде ліквідовано до вечора».

Нагадаємо, 10 березня курди відновили наступ на останній анклав ІДІЛ у Сирії.

Раніше повідомлялося, що курди оточили біля сирійського селищу Багуз близько 1500 бойовиків ІДІЛ.

Згодом щонайменше півтисячі бойовиків з останнього прихистку ІДІЛ у Сирії здалися у полон.

Бахгуз - останній бастіон «Ісламської держави» в східній частині Сирії. Курдські загони відновили тут активні наступальні дії ввечері 1 березня.