Пентагон повідомив про звільнення території Сирії від ІДІЛ
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Глава Пентагону доповів президенту США про вигнання ІДІЛ з Сирії
У бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» не залишилося територій в Сирії.
Про це повідомила представник Білого дому Сара Сандерс, пише Reuters.
Зазначається, що виконуючий обов'язки глави Пентагону Патрік Шанахан доповів президенту США Дональду Трампу по вигнання ІДІЛ з Сирії.
Шанахан доповів про розгром ІД Трампу, в той час, коли той перебував на борту президентського літака, що летить до Флориди.
Нагадаємо, 20 березня Трамп заявив, що останній оплот «Ісламської держави» в Сирії «буде ліквідовано до вечора».
Нагадаємо, 10 березня курди відновили наступ на останній анклав ІДІЛ у Сирії.
Раніше повідомлялося, що курди оточили біля сирійського селищу Багуз близько 1500 бойовиків ІДІЛ.
Згодом щонайменше півтисячі бойовиків з останнього прихистку ІДІЛ у Сирії здалися у полон.
Бахгуз - останній бастіон «Ісламської держави» в східній частині Сирії. Курдські загони відновили тут активні наступальні дії ввечері 1 березня.На початку березня повідомлялося, що на сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів