Трамп оголосив про звільнення від ІДІЛ території Сирії та Іраку



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Міжнародна коаліція проти ІДІЛ звільнила в Іраку і Сирії 100% самопроголошеного «халіфату»

США продовжить свою боротьбу з ІДІЛ, поки бойовики не будуть переможені, «де б вони не були»

Президент США Дональд Трамп заявив, що сили антитерористичної коаліції на чолі з США звільнили 100% території, яку «Ісламська держава» займала в Сирії і Іраку.

Про це повідомляє Reuters.

Також Трамп запевнив, що США продовжить свою боротьбу з ІДІЛ, поки бойовики не будуть переможені, «де б вони не були».

«Я радий оголосити, що разом з нашими партнерами з міжнародної коаліції проти ІДІЛ, включаючи сили безпеки Іраку і збройну коаліцію, «Сили демократичної Сирії», Сполучені Штати звільнили всі контрольовані ІДІЛ території Сирії та Іраку - 100% самопроголошеного «халіфату», - заявив Трамп.

Напередодні у Пентагоні повідомили, що у бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» не залишилося територій в Сирії.

Нагадаємо, 20 березня Трамп заявив, що останній оплот «Ісламської держави» в Сирії «буде ліквідовано до вечора».

Нагадаємо, 10 березня курди відновили наступ на останній анклав ІДІЛ у Сирії.

Раніше повідомлялося, що курди оточили біля сирійського селищу Багуз близько 1500 бойовиків ІДІЛ.

Згодом щонайменше півтисячі бойовиків з останнього прихистку ІДІЛ у Сирії здалися у полон.

Бахгуз був останнім бастіоном «Ісламської держави» в східній частині Сирії. Курдські загони відновили тут активні наступальні дії ввечері 1 березня.

На початку березня повідомлялося, що на сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів.