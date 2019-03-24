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    Трамп оголосив про звільнення від ІДІЛ території Сирії та Іраку

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    <p>Міжнародна коаліція проти ІДІЛ звільнила в Іраку і Сирії 100% самопроголошеного &laquo;халіфату&raquo;</p> - Трамп оголосив про звільнення від ІДІЛ території Сирії та Іраку

    Міжнародна коаліція проти ІДІЛ звільнила в Іраку і Сирії 100% самопроголошеного «халіфату»

    США продовжить свою боротьбу з ІДІЛ, поки бойовики не будуть переможені, «де б вони не були»

    Президент США Дональд Трамп заявив, що сили антитерористичної коаліції на чолі з США звільнили 100% території, яку «Ісламська держава» займала в Сирії і Іраку.

    Про це повідомляє Reuters.

    Також Трамп запевнив, що США продовжить свою боротьбу з ІДІЛ, поки бойовики не будуть переможені, «де б вони не були».

    «Я радий оголосити, що разом з нашими партнерами з міжнародної коаліції проти ІДІЛ, включаючи сили безпеки Іраку і збройну коаліцію, «Сили демократичної Сирії», Сполучені Штати звільнили всі контрольовані ІДІЛ території Сирії та Іраку - 100% самопроголошеного «халіфату», - заявив Трамп.

    Напередодні у Пентагоні повідомили, що у бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» не залишилося територій в Сирії.

    Нагадаємо, 20 березня Трамп заявив, що останній оплот «Ісламської держави» в Сирії «буде ліквідовано до вечора».

    Нагадаємо, 10 березня курди відновили наступ на останній анклав ІДІЛ у Сирії.

    Раніше повідомлялося, що курди оточили біля сирійського селищу Багуз близько 1500 бойовиків ІДІЛ.

    Згодом щонайменше півтисячі бойовиків з останнього прихистку ІДІЛ у Сирії здалися у полон.

    Бахгуз був останнім бастіоном «Ісламської держави» в східній частині Сирії. Курдські загони відновили тут активні наступальні дії ввечері 1 березня.

    На початку березня повідомлялося, що на сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів.

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