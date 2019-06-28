Манафорт на суді не визнав себе винним за новими звинуваченнями в шахрайстві



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Пол Манафорт вже відбуває ув'язнення

Адвокат Манафорта має намір оскаржити нове подання прокурорів

Колишній керівник передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт не визнав себе винним за новими звинуваченнями у шахрайстві, які проти нього висунули у штаті Нью-Йорк.

Про це він заявив під час свого першого виступу у суді Нью-Йорка.

«Звинувачення відокремлені від федеральних звинувачень, за якими Манафорт уже отримав вирок 2018 року. Через нові звинувачення виникають питання про те, чи не порушують прокурори право Манафорта не бути засудженим двічі за один і той же злочин», - пише «Радіо Свобода».

Адвокат Манафорта сказав, що має намір оскаржити нове подання прокурорів.

Під час судового процесу у справі Манафорта президент США Дональд Трамп припускав, що може розглянути питання про його помилування.

Прокурори у відповідь подали державні звинувачення проти Манафорта, оскільки президентське помилування стосується лише федеральних звинувачень.

Раніше повідомлялося, що Манафорта у червні можуть перевести до в'язниці «Райкерс-Айленд», де зазвичай утримують відповідачів у справах, які порушує окружний прокурор Мангеттена.

Як повідомляв «Главком», раніше присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

У березні Пола Манафорта у США засудили до 7,5 років в'язниці.