На Манафорта у Нью-Йорку чекає новий судовий процес



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Пол Манафорт

Зараз екс-керівник штабу Трампа відбуває покарання у в'язниці в Вейтмарті

Пола Манафорта, засудженого за податкові і банкові махінації, можуть перевести до в’язниці Нью-Йорка для проведення судового процесу за обвинуваченнями, висунутими проти нього у цьому штаті.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на адвоката Манафорта.

Манафорта у червні можуть перевести до в'язниці «Райкерс-Айленд», де зазвичай утримують відповідачів у справах, які порушує окружний прокурор Мангеттена.

У Нью-йоркському департаменті з питань виконання покарань заявили, що питання про переведення Манафорта вирішить суддя.

70-річний Манафорт відбуває покарання у двох окремих кримінальних справах, причому триваліше ув'язнення йому було присуджене в рамках справи про російське втручання у вибори в США.

Нагадаємо, «справа Манафорта» також тісно переплелась зі справою про втручання росіян у виборчу кампанію в США. Розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо того, наскільки чесно Трамп прийшов до влади і яку роль у цьому відіграла Росія, тривало кілька років. І хоча згідно з оприлюдненими висновками Мюллера, змови між штабом Трампа і росіянами не було, прокурор не дійшов однозначного висновку, чи перешкоджав Трамп правосуддю.

Водночас нині у Сполучених Штатах у втручанні у вибори підозрюють Лещенка та директора НАБУ Артема Ситника - за оприлюднення інформації щодо «чорної бухгалтерії Партії регіонів». Так, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав Лещенка ворогом США. Сам Лещенко спростовує ці заяви. На його думку, генеральний прокурор Юрій Луценко втягнув Україну в протистояння між Трампом та Джо Байденом, який вирішив балотуватися у 2020 році в президенти.

Раніше повідомлялось, що Генеральна прокуратура готує підозру депутату Верховної Ради Сергію Лещенку у розголошенні даних досудового розслідування у справі так званої чорної каси Партії регіонів. Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом Лещенком.

16 травня нардеп заявив, що подає позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності

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