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    Матеуш Моравецький назвав Polexit фейком опозиції

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    Глава уряду зазначив, що Польща залишатиметься в Євросоюзі - Матеуш Моравецький назвав Polexit фейком опозиції

    Глава уряду зазначив, що Польща залишатиметься в Євросоюзі

    Фото Reuters

    Конституційний суд Польщі визнав неконституційним верховенство деяких положень договорів ЄС над Основним законом держави

    Чинне керівництво Польщі ніколи не порушувало питання ймовірного виходу країни з ЄС, а Polexit є фейком, створеним опозицією для боротьби з владою. Про це під час дискусії в Сеймі заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, повідомляє Укрінформ.

    «Polexit – це фейкньюс, звичайнісінька брехня», – зазначив Моравецький. За його словами, це є «великою брехнею Туска».

    Він підкреслив, що цей термін придумали піарники опозиції, які використовують його для боротьби з владою. А провладна коаліція ніколи не ставила на порядок денний питання виходу країни з ЄС.

    За словами Моравецького, опозиційна «Громадянська платформа» не має програми дій, тож придумує демонів, з якими потім намагається боротися. Водночас він підкреслив: якщо Польща хоче зберегти вірність конституції, вона повинна зберігати свою автономність і суверенітет.

    Моравецький зауважив, що опозиція хоче, аби Польща «покірно стяла в кутку» й погоджувалася на все, що кажуть в ЄС. «Але це не є нормальною позицією, оскільки хто не поважає себе, не матиме поваги в інших», – наголосив глава уряду.

    При цьому він зазначив, що польська влада каже «ні» єдиній європейській країні з центром у Брюсселі, оскільки це є «черговою хворою концепцією лівих ідеологів».

    Конституційний суд Польщі 7 жовтня визнав неконституційним верховенство деяких положень договорів ЄС над Основним законом держави. Розгляд цього питання здійснювався за запитом Моравецького.
    Глава уряду привітав рішення КС, водночас зазначивши, що Польща залишатиметься в Євросоюзі. За його словами, схожі рішення раніше приймали інші держави євроспільноти, тож неприпустимо ставитися до Польщі як до країни другої категорії.

    Нагадаємо, у Польщі тисячі людей увечері 10 жовтня протестували проти рішення Конституційного суду про пріоритет польської конституції над законодавством Євросоюзу. У Варшаві демонстранти зібралися на Замковій площі. Аналогічні акції відбулися в Гданську, Познані, Щецині, Кракові та деяких інших містах. Протести у Польщі відбувалися під гаслом «Я залишаюся в ЄС».

    Читайте також: Чи готує Польща правовий Polexit?
    Теги: ЄС суд Польща Конституційний суд опозиція влада суверенітет
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    Матеуш Моравецький назвав Polexit фейком опозиції