Матеуш Моравецький назвав Polexit фейком опозиції

Конституційний суд Польщі визнав неконституційним верховенство деяких положень договорів ЄС над Основним законом держави

Чинне керівництво Польщі ніколи не порушувало питання ймовірного виходу країни з ЄС, а Polexit є фейком, створеним опозицією для боротьби з владою. Про це під час дискусії в Сеймі заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, повідомляє Укрінформ.

«Polexit – це фейкньюс, звичайнісінька брехня», – зазначив Моравецький. За його словами, це є «великою брехнею Туска».

Він підкреслив, що цей термін придумали піарники опозиції, які використовують його для боротьби з владою. А провладна коаліція ніколи не ставила на порядок денний питання виходу країни з ЄС.

За словами Моравецького, опозиційна «Громадянська платформа» не має програми дій, тож придумує демонів, з якими потім намагається боротися. Водночас він підкреслив: якщо Польща хоче зберегти вірність конституції, вона повинна зберігати свою автономність і суверенітет.

Моравецький зауважив, що опозиція хоче, аби Польща «покірно стяла в кутку» й погоджувалася на все, що кажуть в ЄС. «Але це не є нормальною позицією, оскільки хто не поважає себе, не матиме поваги в інших», – наголосив глава уряду.

При цьому він зазначив, що польська влада каже «ні» єдиній європейській країні з центром у Брюсселі, оскільки це є «черговою хворою концепцією лівих ідеологів».

Конституційний суд Польщі 7 жовтня визнав неконституційним верховенство деяких положень договорів ЄС над Основним законом держави. Розгляд цього питання здійснювався за запитом Моравецького.

Глава уряду привітав рішення КС, водночас зазначивши, що Польща залишатиметься в Євросоюзі. За його словами, схожі рішення раніше приймали інші держави євроспільноти, тож неприпустимо ставитися до Польщі як до країни другої категорії.

Нагадаємо, у Польщі тисячі людей увечері 10 жовтня протестували проти рішення Конституційного суду про пріоритет польської конституції над законодавством Євросоюзу. У Варшаві демонстранти зібралися на Замковій площі. Аналогічні акції відбулися в Гданську, Познані, Щецині, Кракові та деяких інших містах. Протести у Польщі відбувалися під гаслом «Я залишаюся в ЄС».