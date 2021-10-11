Польщі загрожує вихід з ЄС: люди масово вийшли на вулиці на підтримку членства

Акція протесту у Варшаві, 10 жовтня 2021 року

Протести у Польщі відбувалися під гаслом «Я залишаюся в ЄС»

У Польщі тисячі людей увечері 10 жовтня протестували проти рішення Конституційного суду про пріоритет польської конституції над законодавством Євросоюзу.

У Варшаві демонстранти зібралися на Замковій площі.

Аналогічні акції відбулися в Гданську, Познані, Щецині, Кракові та деяких інших містах.

Протести у Польщі відбувалися під гаслом «Я залишаюся в ЄС». Люди розмахували прапорами Польщі та Європейського Союзу та скандували: «Ми залишаємося!», «Ми - Європа!».

Trwa zgromadzenie na placu Zamkowym. Zajęte są wszystkie boczne ulice , schody z Trasy W-Z, wciaz napływa tłum. Obecnie okolo 80-100 tys. pic.twitter.com/tcCCqtLzl9 — Monika Beuth-Lutyk (@BeuthMonika) October 10, 2021

Конституційний суд Польщі раніше цього тижня ухвалив, що законодавство Польщі має верховенство над законодавством ЄС. Судді відзначили, що окремі положення законів Євросоюзу суперечать Конституції Польщі.

Parę osób na Placu Zamkowym pic.twitter.com/CgjkA8Qnul — Szkło Kontaktowe (@SzkKontaktowe) October 10, 2021

До проведення акцій протесту закликав колишній голова Ради ЄС, експрем’єр Польщі і лідер польської опозиції Дональд Туск.

«Ми повинні врятувати Польщу, ніхто не зробить цього за нас», – написав він у твітері.