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    Польщі загрожує вихід з ЄС: люди масово вийшли на вулиці на підтримку членства

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    Акція протесту у Варшаві, 10 жовтня 2021 року - Польщі загрожує вихід з ЄС: люди масово вийшли на вулиці на підтримку членства
    Акція протесту у Варшаві, 10 жовтня 2021 року
    Фото: Радіо Свобода

    Протести у Польщі відбувалися під гаслом «Я залишаюся в ЄС»

    У Польщі тисячі людей увечері 10 жовтня протестували проти рішення Конституційного суду про пріоритет польської конституції над законодавством Євросоюзу.

    У Варшаві демонстранти зібралися на Замковій площі.

    Аналогічні акції відбулися в Гданську, Познані, Щецині, Кракові та деяких інших містах.

    Протести у Польщі відбувалися під гаслом «Я залишаюся в ЄС». Люди розмахували прапорами Польщі та Європейського Союзу та скандували: «Ми залишаємося!», «Ми - Європа!».

    Конституційний суд Польщі раніше цього тижня ухвалив, що законодавство Польщі має верховенство над законодавством ЄС. Судді відзначили, що окремі положення законів Євросоюзу суперечать Конституції Польщі.

    До проведення акцій протесту закликав колишній голова Ради ЄС, експрем’єр Польщі і лідер польської опозиції Дональд Туск.

    «Ми повинні врятувати Польщу, ніхто не зробить цього за нас», – написав він у твітері.

    Теги: ЄС Європа Twitter
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    Польщі загрожує вихід з ЄС: люди масово вийшли на вулиці на підтримку членства