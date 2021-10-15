Суд відкрив справу про банкрутство відомого виробника курятини

Компанію звинувачували в організації могильників мертвої птиці в 2018 році

Господарський суд міста Києва 13 жовтня відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ «Комплекс Агромарс». Про це повідомляє пресслужба Вищого господарського суду.

Як повідомляється, у судовимх матеріалах, ініціатор процедури – ТОВ «Буддевелопмент Київ».

За даними держреєстру, кінцеві бенефіціари ТОВ «Комплекс Агромарс» – Євген Сігал і Марина Сігал.

«Агромарс» – один з найбільших виробників м’яса птиці в Україні (ТМ «Гаврилівські курчата»).

У січні директор «Комплексу Агромарс» Іван Зазуля, коментуючи зупинку підприємств групи, зазначав, що «при такій високій вартості кормів неможливо вести рентабельний бізнес».

У березні стало відомо, що майновий комплекс «Гаврилівських курчат» на Київщині буде продано з аукціону.

Компанію «Агромарс» звинувачували в організації могильників мертвої птиці в 2018 році. Тоді власників Марину і Євгена Сігал заарештували і звинуватили в збитку екології на 235 млн грн. Але в 2019 році Генпрокуратура звинувачення зняла і справу закрила.

До слова, цими днями в одній із областей стався спалах пташиного грипу.

Варто попередити, що курятина в Україні різко подорожчає після прийняття законопроєкту про оподаткування. На сьогодні курятина залишається найдешевшим та найпопулярнішим м'ясом в Україні. Кілограм курей у середньому коштує 58,8 грн. За останній місяць м'ясо подорожчало на 3%, а за рік – на 29%. Очікується, що ціни на м'ясо курей знову злетять після того, як влада значно підвищить податки для виробників.