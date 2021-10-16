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    Арешт Саакашвілі ставить під сумнів євроамбіції Грузії, – парламент Польщі

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    Депутати закликали Міятович та Гілмора проаналізувати ситуацію з точки зору дотримання прав людини - Арешт Саакашвілі ставить під сумнів євроамбіції Грузії, – парламент Польщі

    Депутати закликали Міятович та Гілмора проаналізувати ситуацію з точки зору дотримання прав людини

    Фото з відкритих джерел

    Польські політики висловили занепокоєння з приводу погіршення стану здоров’я Саакашвілі

    Члени Сейму та Сенату Польщі закликали органи ЄС, які опікуються захистом прав людини, звернути увагу на ситуацію із затриманням у Грузії експрезидента Міхеїла Саакашвілі.

    Про це йдеться у зверненні представників Сейму та Сенату Польщі до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович та спецпредставника ЄС з питань прав людини Еймена Гілмора, повідомляє Укрінформ.

    У відкритому листі польські законодавці висловили глибоке занепокоєння арештом експрезидента Грузії.

    «Ми сприймаємо дії грузинської влади – як і значна частина міжнародної спільноти – як політично вмотивовані, що не мають під собою правових підстав», – ідеться у зверненні.

    Польські політики висловили занепокоєння з приводу погіршення стану здоров’я Саакашвілі, який у в’язниці оголосив голодування.

    Вони підкреслили, що експрезидент Грузії розпочав у країні широкі реформи, завдяки яким країна наблизилася до ЄС та НАТО. Водночас вони заявили: «Нинішні дії Тбілісі ставлять під питання можливість реалізації євроатлантичних амбіцій Грузії, адже дотримання норм права, демократії та повної транспарентності юридичних і політичних процесів є ключовою умовою».

    Депутати закликали Міятович та Гілмора проаналізувати ситуацію Саакашвілі з точки зору дотримання прав людини і подбати, щоб грузинська влада забезпечила йому доступ до медичного обслуговування, гарантувала права на побачення, свободу, безпеку, а також чесний судовий процес.

    Міхеїл Саакашвілі очолював Грузію у 2004-2013 роках. Після поразки на виборах 2013 року залишив країну. Проти політика порушили низку кримінальних справ, за деякими з них його було заочно засуджено до ув’язнення.
    У 2015 році Саакашвілі було позбавлено грузинського громадянства і майже шість років він є громадянином України.
    Президент Зеленський 7 травня 2020 року призначила Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету Національної ради реформ.

    Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

    До слова, Ясько розповіла, як почувається Саакашвілі після двох тижнів голодування.

    Як повідомлялося, 14 жовтня у Тбілісі кілька тисяч людей вимагали звільнити Саакашвілі.

    Теги: ЄС Польща НАТО Михайло Саакашвілі арешт політика Грузія президент
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    Арешт Саакашвілі ставить під сумнів євроамбіції Грузії, – парламент Польщі