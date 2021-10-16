Арешт Саакашвілі ставить під сумнів євроамбіції Грузії, – парламент Польщі
Депутати закликали Міятович та Гілмора проаналізувати ситуацію з точки зору дотримання прав людини
Польські політики висловили занепокоєння з приводу погіршення стану здоров’я Саакашвілі
Члени Сейму та Сенату Польщі закликали органи ЄС, які опікуються захистом прав людини, звернути увагу на ситуацію із затриманням у Грузії експрезидента Міхеїла Саакашвілі.
Про це йдеться у зверненні представників Сейму та Сенату Польщі до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович та спецпредставника ЄС з питань прав людини Еймена Гілмора, повідомляє Укрінформ.
У відкритому листі польські законодавці висловили глибоке занепокоєння арештом експрезидента Грузії.
«Ми сприймаємо дії грузинської влади – як і значна частина міжнародної спільноти – як політично вмотивовані, що не мають під собою правових підстав», – ідеться у зверненні.
Польські політики висловили занепокоєння з приводу погіршення стану здоров’я Саакашвілі, який у в’язниці оголосив голодування.
Вони підкреслили, що експрезидент Грузії розпочав у країні широкі реформи, завдяки яким країна наблизилася до ЄС та НАТО. Водночас вони заявили: «Нинішні дії Тбілісі ставлять під питання можливість реалізації євроатлантичних амбіцій Грузії, адже дотримання норм права, демократії та повної транспарентності юридичних і політичних процесів є ключовою умовою».
Депутати закликали Міятович та Гілмора проаналізувати ситуацію Саакашвілі з точки зору дотримання прав людини і подбати, щоб грузинська влада забезпечила йому доступ до медичного обслуговування, гарантувала права на побачення, свободу, безпеку, а також чесний судовий процес.
Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.
До слова, Ясько розповіла, як почувається Саакашвілі після двох тижнів голодування.
Як повідомлялося, 14 жовтня у Тбілісі кілька тисяч людей вимагали звільнити Саакашвілі.