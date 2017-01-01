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    Майже третину свого президентства Трамп провів у власних маєтках — ЗМІ

    Протягом року Трамп понад 100 днів перебував у своїх маєтках, з яких близько 40 днів він провів на власному майданчику для гольфу
    Президент США Дональд Трамп провів майже третину часу від початку свого перебування на посаді в одному з власних маєтків. Про це повідомляє видання The Hill, посилаючись на огляд президентських подорожей, проведених за рік. Відповідно до звіту, під час першого року на посаді, Трамп понад 100 днів перебував у своїх маєтках,
    • Сьогодні, 11:00
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    Дональд Трамп, президент США
    Фото з відкритих джерел
    Дональд Трамп, президент США

    Протягом року Трамп понад 100 днів перебував у своїх маєтках, з яких близько 40 днів він провів на власному майданчику для гольфу

    Президент США Дональд Трамп провів майже третину часу від початку свого перебування на посаді в одному з власних маєтків. Про це повідомляє видання The Hill, посилаючись на огляд президентських подорожей, проведених за рік.

    Відповідно до звіту, під час першого року на посаді, Трамп понад 100 днів перебував у своїх маєтках, з яких близько 40 днів він провів на власному майданчику для гольфу в Бедмінстеріні, штат Нью-Джерсі.

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    Ще близько 40 днів він провів на своєму маєтку Мар-а-Лаго, розташованому на узбережжі Флориди, зазначає видання. Туди ж він прибув у п’ятницю на різдвяні свята. Трамп часто згадував Мар-а-Лаго як «Зимовий Білий дім» у Twitter.

    Він придбав цей особняк в 1985 році за 10 мільйонів доларів і вклав мільйони в його перебудову, а в 1995 році перетворив його в приватний клуб. Цей 126-кімнатний особняк загальною площею 5800 квадратних метрів вистояв уже чотири потужні урагани.

    Автори статті нагадали також, що на початку своєї президентської кампанії президент зазначив, що у разі, якщо він буде обраний, він «рідко виходитиме з Білого дому, тому що потрібно зробити так багато роботи».

    «Я не хотів би бути президентом, який бере відпустки. Я не хотів би бути президентом, що має вільний час», — сказав він.

     

    Джерело: УНН

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