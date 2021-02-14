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    П’ятий президент поділився секретами щасливого подружжя

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    &laquo;Моя Марина &ndash; Жінка з великої літери&raquo; &nbsp;&ndash; Порошенко - П’ятий президент поділився секретами щасливого подружжя
    «Моя Марина – Жінка з великої літери»  – Порошенко

    «Я дякую, що Господь послав мені мудру жінку» – Петро Порошенко

    Ми з Мариною одружені уже 37 років, і в нас часто питають секрет довгого і щасливого шлюбу. Коли як не сьогодні, у День закоханих, відкрити цю таємницю. Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Перша складова, це, звісно, кохання. Воно яке є базою, фундаментом кожної родини. Те, що Марина – жінка, з якою я хочу прожити все своє життя, я зрозумів з першого погляду. І у мене ніколи не було щодо цього жодного сумніву.

    Друга, дуже важлива умова – це довіра. Це те, що є у нас, і чого я бажаю кожному чоловіку і кожній дружині.

    І ще має бути мудрість. Я дякую, що Господь послав мені мудру жінку. Кажуть, що ідеальний чоловік – це той, хто твердо переконаний, що у нього ідеальна дружина.

    І я не втомлююся повторювати, що моя Марина – Жінка з великої літери», – написав Порошенко.

    Як повідомлялося, лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий Президент України Петро Порошенко закликав мешканців Івано-Франківщини підтримати кандидата у народні депутати від «Європейської Солідарності» у 87 окрузі Марусю Звіробій. В голосуванні за кандидата від «Європейської Солідарності» пʼятий президент бачить ключ до єдності.

    Нагадаємо, прихильники російського опозиціонера Олексія Навального планують у неділю, у День закоханих, провести збори при свічках у дворах житлових територій Росії.

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    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність жінка чоловік дружина
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