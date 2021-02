Меланія Трамп анонсувала відкриття власного офісу

Дружина експрезидента США Дональда Трампа Меланія Трамп повідомила про відкриття «Офісу Меланку Трамп».

Про це Меланія Трамп написала у себе в Twitter.

«Меланія Трамп оголошує про відкриття Офісу Меланії Трамп. Слідкуйте за новинами та оновленнями цього облікового запису», – йдеться в повідомленні.

Mrs. Melania Trump is announcing the opening of The Office of Melania Trump. Please follow this account for news and updates.