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    Меланія Трамп анонсувала відкриття власного офісу

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    Меланія Трамп анонсувала відкриття власного офісу - Меланія Трамп анонсувала відкриття власного офісу
    Меланія Трамп анонсувала відкриття власного офісу
    Фото: АР

    Робота «Офісу Меланії Трамп» буде пов'язана з допомогою дітям

    Дружина експрезидента США Дональда Трампа Меланія Трамп повідомила про відкриття «Офісу Меланку Трамп».

    Про це Меланія Трамп написала у себе в Twitter.

    «Меланія Трамп оголошує про відкриття Офісу Меланії Трамп. Слідкуйте за новинами та оновленнями цього облікового запису», – йдеться в повідомленні.

    Раніше CNN повідомляв, що Меланія Трамп має намір відкрити офіс в Палм-Біч, щоб підтримувати свою ініціативу «Будь кращим» (Be best), в рамках якої вона пропагувала здоровий спосіб життя серед дітей і підлітків.

    Зокрема, політика колишньої першої леді була спрямована на пропаганду безпечного використання інтернету, а також боротьбу з наркотичною та медикаментозною залежністю.

    За даними американських ЗМІ, після відходу Дональда Трампа з поста глави держави, його дружина проводить час в спа-салонах заміського клубу у Флориді, а також зустрічається з батьками і вечеряє зі своїм чоловіком у внутрішньому дворику.

    Теги: США політика Меланія Трамп Twitter дружина робота
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