Меланія Трамп анонсувала відкриття власного офісу

Робота «Офісу Меланії Трамп» буде пов'язана з допомогою дітям

Дружина експрезидента США Дональда Трампа Меланія Трамп повідомила про відкриття «Офісу Меланку Трамп».

Про це Меланія Трамп написала у себе в Twitter.

«Меланія Трамп оголошує про відкриття Офісу Меланії Трамп. Слідкуйте за новинами та оновленнями цього облікового запису», – йдеться в повідомленні.

Mrs. Melania Trump is announcing the opening of The Office of Melania Trump. Please follow this account for news and updates. — Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) February 12, 2021

Раніше CNN повідомляв, що Меланія Трамп має намір відкрити офіс в Палм-Біч, щоб підтримувати свою ініціативу «Будь кращим» (Be best), в рамках якої вона пропагувала здоровий спосіб життя серед дітей і підлітків.

Зокрема, політика колишньої першої леді була спрямована на пропаганду безпечного використання інтернету, а також боротьбу з наркотичною та медикаментозною залежністю.

За даними американських ЗМІ, після відходу Дональда Трампа з поста глави держави, його дружина проводить час в спа-салонах заміського клубу у Флориді, а також зустрічається з батьками і вечеряє зі своїм чоловіком у внутрішньому дворику.